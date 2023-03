Andrés Calderón consideró que Pedro Castillo no ha hecho un rechazo enérgico a las declaraciones de Guillermo Bermejo. | Fuente: Andina

El analista político y profesor universitario Andrés Calderón opinó que el candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) ha tenido una reacción “tibia” y hasta “temerosa” a las declaraciones del congresista electo por su partido, Guillermo Bermejo, quien en un audio publicado por la prensa se le escucha decir que “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.

En Ampliación de Noticias, Andrés Calderón consideró que la reacción de Pedro Castillo “reafirma los temores de que en realidad estaba haciendo una declaración para la foto”, en referencia a la firma de la Proclama Ciudadana, suscrita en la víspera por los dos candidatos de la segunda vuelta electoral.

“La Proclama era una iniciativa interesante, que sabíamos que tenía sus limitaciones. La principal limitación era justamente que era un compromiso no ejecutable jurídicamente hablando y que, eventualmente, alguno de estos candidatos, llegados al poder, podría desconocerlo”, comentó.

“Lo que hemos visto ayer, por un lado con el audio que se ha divulgado del señor Bermejo, y, luego, con la tibia y casi temerosa reacción que ha tenido el señor Castillo en redes sociales, al no deslindar claramente y no pedir la separación de este señor, no hacer un rechazo más enérgico de lo que esto significa; de alguna manera reafirma los temores de que en realidad estaban haciendo una declaración para la foto”, añadió.

Al respecto, Calderón consideró que estas actitudes advierten que los compromisos democráticos de Perú Libre son “en palabras del señor Bermejo, pelotudeces”.

Como se recuerda, en un audio difundido por Willax se escucha decir al virtual congresista Guillermo Bermejo que, si su agrupación llega a la Presidencia, no van a dejar el poder.

“No podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú. Nosotros lo dijimos con claridad: somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso. Y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”, se le escucha decir al virtual congresista.

“Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú”, añadió.

Sobre Fujimori

Andrés Calderón consideró que la decisión del Poder Judicial de denegar el viaje de Keiko Fujimori a Ecuador, donde tenía previsto participar en un foro democrático por invitación del escritor Mario Vargas Llosa, no la afecta sobremanera.

“Creo que, mientras menos luces haya sobre el movimiento judicial de Keiko Fujimori, es positivo”, manifestó.

El Poder Judicial denegó el permiso que había solicitado la defensa de Keiko Fujimori para asistir a un evento en Ecuador invitada por el nobel peruano Mario Vargas Llosa.

Según la resolución del juez Víctor Zúñiga, las autoridades no pueden vigilar que Fujimori cumpla con las restricciones en su contra si está en el extranjero.

