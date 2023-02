Elecciones 2021 | Fuente: AFP/Andina

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, señaló que "no hay ningún inconveniente" para aceptar un debate con su contendiente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a pocas semanas de la segunda vuelta.

En una entrevista publicada este domingo en el diario La República, Castillo descartó que huya o corra de los debates presidenciales con Fujimori y destacó que "si la señora quiere ir a debatir aun lugar, que diga la fecha, la hora".

"Los debates se tienen que dar en cualquier espacio. No solamente puede ser en un penal (...) me gustaría hacerlo, por ejemplo, en la zona del friaje, donde están los niños esperando la presencia del Estado; me gustaría hacerlo donde hay contaminación ambiental"; dijo.

Pedro Castillo también aceptó un eventual debate entre los equipos técnicos de Perú Libre con Fuerza Popular, sin embargo, indicó que dará a conocer los nombres "en su oportunidad a solicitud del equipo mismo".

"No habrá un Montesinos escondido"

Pedro Castillo aclaró que quien gobernará el Perú será él "con la confianza del pueblo peruano" y no avaló el planteamiento de Vladimir Cerrón sobre un cierre del Congreso de la República para la creación de una nueva Constitución Política.

"Para nada. Esta lucha no es del señor Vladimir Cerrón. Él corresponde a la estructura de un partido político, que puede tener un planteamiento, pero más allá de eso para nosotros están los grandes intereses del país. Todo por la vía democrática", afirmó.

Además, en relación a la consulta si Cerrón será un asesor en la sombra, Pedro Castillo explicó que en un eventual gobierno "no habrá un Montesinos escondido".

De otro lado, Pedro Castillo rechazó "contundentemente" que en un eventual gobierno quitará las propiedades de la población peruana y establecerá el "comunismo". "Yo no he venido a quitarle nada a nadie", agregó.

"La gente que ha hecho fortuna, los empresarios, que tienen temor de seguir invirtiendo porque me han estigmatizado. Negamos rotundamente esas posturas que se han sembrado para que se posicionen ellos y queden impunes los actos de corrupción", manifestó.

