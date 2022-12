Elecciones 2021: Partidos incluyen en sus listas a personajes relacionados con el mundo judicial

Algunos partidos políticos oficializaron los nombres de personajes relacionados a la justicia en sus listas al Congreso y plancha presidencial. | Fuente: Agencia andina

El Congreso cumple un papel fundamental en la implementación de la justicia, sin embargo, en reiteradas ocasiones ha ocurrido que bancadas parlamentarias terminan blindando a cuestionadas autoridades, impidiendo que el sistema judicial cumpla su rol.

Para la analista política Giovanna Peñaflor, definitivamente hay una necesidad de tener en las listas de candidatos en los partidos a personas que tengan una visión clara del sistema judicial. "Muchas veces los propios presidentes terminan actuando equivocadamente por no tener una visión clara de cómo funcionan los aspectos legales, creo que sí es importante contar con el apoyo de este tipo de personas en el Ejecutivo y Legislativo", sostiene.

Peñaflor añade que la incorporación de personas relacionadas al mundo judicial debe ser una apuesta real y bajo la línea del partido por el que postulan. "Que no lleguen al Congreso para luego salirse de las bancadas y estar en una posición de enfrentamientos. Que se traduzca en planes específicos para ayudar desde el Gobierno o el Congreso", añade.

A continuación repasamos el perfil de precandidatos para las elecciones del 2021 relacionados al sistema de justicia en el país.

Julia Príncipe - Avanza País

La abogada Julia Príncipe, recordada por su investigación en el caso Orellana, recibió la invitación para postular al Congreso en la lista de Hernando De Soto con Avanza País. Fue durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala -quien postulará a la presidencia en el 2021- que Julia Príncipe en el cargo de procuradora pública especializada en delitos de lavado de activos fue cesada en medio de investigaciones a la ex primera dama Nadine Heredia.

En septiembre del 2016 Julia Príncipe Trujillo asumió la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), institución encargada de dirigir y supervisar el sistema de defensa jurídica de los intereses del Estado, a cargo de los procuradores públicos. Fue designada por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello. Sin embargo casi un año despúes, la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello anunciaba en vivo vía RPP Noticias la renuncia de Julia Príncipe y la separación de la ex procuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero por ir en contra de una decisión del Estado. La ex ministra de Justicia comentó que esta decisión ya había sido comunicada a la doctora Julia Príncipe y que luego de eso habría decidido renunciar. “Julia es una persona que yo respeto mucho y espero que se quede conmigo. Me da muchísima pena que renuncie, pero eso no le quita sus cualidades profesionales”, sostuvo.

Príncipe dijo que ella no había renunciado, sino que la ministra la había separado del cargo por no aceptar la destitución de la procuradora Ampuero. "No es la primera vez que el Ejecutivo me destituye, ya lo hicieron. Lo hizo el ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, y lamento decirle, pero hoy ellos están presos", declaró en ese entonces en RPP Noticias.

En la presentación de la plancha de gobierno de Avanza País, Julia Príncipe dijo que "la corrupción ha generado la pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado, en sus instituciones, en sus funcionarios, en sus políticos y también en el sector empresarial, esta grave situación nos plantea el gran desafío de construir un Estado que de verdad sea transparente, rinda cuentas y tenga funcionarios íntegros".

Evento organizado por Avanza País. | Fuente: Partido Avanza País

Carolina Lizárraga - Partido Morado

La abogada Carolina Lizárraga Houghton oficializó su precandidatura a la presidencia en una plancha en la que están también Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía y Minas y Jackeline Mathews Fernández, coordinadora del Eje Regional del Plan de Gobierno del Partido Morado.

Es una destacada abogada y fue jueza penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Durante el gobierno del expresidente Alan García, año 2017, fue nombrada jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, institución autónoma y adjunta a la Presidencia del Consejo de Ministros y creada durante el gobierno aprista. Carolina Lizárraga fue una de las juezas que juzgó al expresidente Alberto Fujimori en el caso "Diarios Chicha".

Alcanzó una curul en el parlamento con el Partido Morado en las elecciones para el periodo complementario del 2020-2021. Como congresista ocupó el cargo de presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, desde donde fomentó proyectos de ley en favor de la paridad de mujeres y de familias violentadas.

Lizárraga tiene experiencia en el plano judicial, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica (PUCP), además cuenta con dos maestrías, una en derecho en la Universidad de Yale y otra en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, y un doctorado en la Universidad de Salamanca.

Durante la Marcha Nacional en protesta por la crisis política, Carolina Lizárraga visitó distintas comisarías para garantizar los derechos de los jóvenes detenidos por la policía.

Juramento de Carolina Lizárraga como juez superior. | Fuente: Palacio de justicia

María Teresa Cabrera - Podemos Perú

La lista del precandidato a la presidencia Daniel Urresti lleva como precandidata a la primera vicepresidencia a la aún congresista de Podemos Perú María Teresa Cabrera Vega, quien fue jueza del 27 Juzgado Penal de Lima y trabajó por más de 20 años en el Poder Judicial. Se hizo conocida tras sentenciar a prisión a Magaly Medina. Tras este fallo, la ex jueza Cabrera fue acusada de recibir sobornos para fallar a favor de Paolo Guerrero, lo que generó que se le inicie una investigación preliminar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ante la pregunta de un ciudadano en el debate electoral previo a su elección como congresista, María Cabrera criticó el trabajo del anterior Congreso citando su fallo: "Nosotros queremos facilitar la investigación a todas aquellas personas que fueron blindadas por el anterior Congreso Yo misma, en mi función como juez, fui víctima de la corrupción. ¿Por qué? Por hacerle justicia a Paolo Guerrero", dijo.

Durante los días de protestas por la Marcha Nacional, la congresista Cabrera fue criticada por sus comentarios hacia los jóvenes manifestantes. "Destrucción y robo del cajero automático de un Banco de la Nación. ¿Qué les parece? La gentita que han hecho eso, ¿Quieren al Perú o quieren seguir viviendo de la mamadera?", dijo Cabrera durante una sesión parlamentaria.

María Teresa Cabrera estudió Derecho y Ciencias Políticas, obtuvo su título profesional en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

María Teresa Cabrera trabajó en el Poder Judicial desde 1993 hasta el año 2019. | Fuente: Agencia Andina

Gladys Echaíz - Alianza Para el Progreso

Fue el fundador del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, quien anunció la postulación al congreso de la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz. “El país necesita de las mejores profesionales para trabajar por una agenda país. En esa línea, APP invitó a Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación, para sumarse a la lista de candidatos al Congreso”, sostuvo.

Gladys Echaíz fue fiscal suprema en el 2001 y Fiscal de la Nación entre los años 2008 y 2011. En el año 2014 renunció al Ministerio Público por estar en contra de su designación como representante de la institución ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Gladys Echaíz, estudió Derecho en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Tiene una maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En entrevista en el programa Nada está dicho de RPP Noticias en octubre de este año, Gladys Echaíz dijo que después de analizar la invitación de APP y habiendo encontrado coincidencias entre lo que le gustaría hacer y los objetivos trazados a lo largo de su vida en relación a la Justicia consideró conveniente aceptarla. "Coincido con sus propuestas (César Acuña), con la aspiración de mejorar la Justicia (...) Creo desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas, si van personas que más o menos conocen el Derecho difícilmente podrán darse situaciones como las que hemos visto. Creo que los partidos, al conformar sus listas, se han preocupado en llevar profesionales relacionados con la Justicia", dijo.

La ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz acepó la invitación de César Acuña para postular al congreso por Alianza Para el Progreso | Fuente: Agencia Andina

Te sugerimos leer