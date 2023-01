El 11 de abril se realizarán las elecciones generales. | Fuente: Andina

El próximo domingo 11 de abril el Perú elige al próximo jefe de Estado, congresistas y representantes al Parlamento Andino en las elecciones 2021. La jornada electoral se realiza durante la peor fase de la segunda ola de la COVID-19.

Conoce en esta nota las medidas sanitarias para que tanto electores como miembros de mesa ejerzan su derecho al voto de forma segura.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha implementado estrategias para prevenir el contagio: se amplió el horario de votación y los locales de votación. Estos dos aspectos buscan evitar aglomeraciones.

Todavía no sé dónde es mi local de votación, ¿cómo lo puedo averiguar?

Es muy sencillo. Ingresa a esta página web. Ahí podrás ver una ventana donde colocando tu número de DNI, aparecerá el local de votación al que estás asignado.

¿A qué hora debo acudir a votar?

La ONPE recomienda seguir la estrategia del voto escalonado. La propuesta considera que entre las 07:00 y 08:59 horas acudan a votar los adultos mayores y las embarazadas; así como las personas con discapacidad y que sean de riesgo ante la COVID-19. Entre las 09:00 y las 19:00 horas, la recomendación pasa por el voto por turnos, de acuerdo al último dígito del DNI.

¿Debo llevar mi propio lapicero?

Es recomendable que lleve su propio lapicero AZUL. De acuerdo con la ONPE, solo se permite ese tipo de color. Si no lleva lapicero, o llevó uno de cualquier otro color, en la mesa de sufragio se le proveerá de uno azul desinfectado.

¿Hasta qué edad el voto es obligatorio?

Según La Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos con derechos civiles vigentes están obligados a votar. Para los mayores de (70) setenta años el voto es facultativo. Puede ejercer su derecho a voto, solo presentando el Documento Nacional de Identidad.

¿Me medirán la temperatura?

Sí. Al llegar al local de votación, se le medirá la temperatura que no debe ser mayor a 37.5°. Si el elector presenta temperatura alta se le evaluará nuevamente. “Se le pedirá que espere de 10 a 15 minutos y si continúa mayor de 37.5 grados, no podrá ingresar al local y se registrará sus datos para que no tenga multa”, indicó Cledy Gutiérrez Peralta, especialista en educación y capacitación electoral de la ONPE.

¿Cuál es el protocolo para los miembros de mesa?

Los miembros de mesa deberán mantener puesta la mascarilla y el protector facial durante todo el proceso. Habrá una distancia de un metro y medio entre ellos. La cabina de votación, así como los lapiceros que usen los miembros de mesa estarán desinfectados. El tampón de tinta para la huella digital estará sobre la mesa permanentemente.

El presidente de la mesa recibirá el DNI del elector y verificará la identidad de su titular. A continuación, le entregará la cédula de votación. El tercer miembro de mesa pondrá el holograma correspondiente en el DNI del elector, el cual será desinfectado con alcohol.

¿Es obligatorio bajarme la mascarilla?

Según detalla Cledy Gutiérrez, esta medida se realizará en casos “realmente excepcionales” si es que algún miembro de mesa pone en duda la identidad de la persona. “De acuerdo a lo que señala el artículo 279 y 280 de la Ley Orgánica de Elecciones, existe la posibilidad que un miembro de mesa o personero impugnen la identidad de un elector o electora si ellos consideran que esa persona que se presenta no es quien dice ser”, dijo.

¿Cómo votar correctamente?

La cedula que recibirás está dividida en tres columnas y se puede elegir por partidos diferentes en cada una. Lo que debes hacer primero es marcar una CRUZ o un ASPA sobre el símbolo del partido por el que vas a votar. Lo importante es que la intersección esté dentro del recuadro.

PODCAST RPP | Viceministra precisa que habilitación de colegios es solo primera fase antes aprobar eventual retorno a aulas

Killa Miranda precisó que en Lima solo podrían reanudar las clases presenciales los colegios de educación especial.

