El personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no pedirá a los adultos mayores que asuman los cargos de miembros de mesa en caso falten miembros titulares o suplentes, afirmó este jueves Cledy Gutiérrez Peralta, especialista en Educación y Capacitación Electoral.

En entrevista con el programa Encendidos de RPP, la funcionaria indicó que la ONPE "está haciendo su mayor esfuerzo" para contactar a los miembros de mesa y convocar su participación. Destacó que la responsabilidad principal es la de los titulares y suplentes de acudir a las 6:00 a.m.

"Tenemos completamente claro que de ninguna manera se puede pedir, como antes ocurría cuando llegaba la hora indicada (...) si no están los titulares de la mesa, se acude a los suplentes; y si no están los suplentes, se acude a los electores de la fila. Lógicamente no se pedirá a las personas (adultos mayores)", aclaró.

220 o 225 electores por mesa

Cledy Gutiérrez informó que hasta el momento "casi el 60%" de los titulares y suplentes de miembros de mesa participaron en las capacitaciones de la ONPE.

"La mesa se conforma con tres, no se conforma con los seis que salen sorteados. Yo me estoy refiriendo al total, a todos los miembros de mesa, de ese total que si necesitamos a tres, ojalá que participen aquellos que se han capacitado y tendríamos mesas garantizadas, pero eso no lo sabemos hasta el mismo día de la eleccción", explicó.

Asimismo, Cledy Gutiérrez precisó que el promedio de votantes es de 220 a 250 electores por mesa y si se cumple con votar cumpliendo el horario, de acuerdo al último número del DNI, entonces serían 20 o 25 electores por hora.

