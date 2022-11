Norma Yarrow dice que no comparte las declaraciones de Rafael López Aliaga sobre ataques verbales a la prensa. | Fuente: RPP Noticias

La virtual congresista por Renovación Popular e integrante del equipo técnico de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta, Norma Yarrow, dijo que no comparte las declaraciones del líder de su agrupación política, Rafael López Aliaga, en un tuit en donde arremetía contra la prensa, este jueves.

"Yo no voy a hablar por Rafael López Aliaga, nosotros somos un partido que tenemos voz propia. Rafafel López Aliaga en su momento deslindará lo que él ha escrito. [...] Yo lo invocaría [a López Aliaga a pedir disculpas]. Yo lo tendré que conversar con mi partido y bancada. Yo no puedo suscribir algo que no esté escrito ni esté de acuerdo. Y lo digo firmemente", sostuvo en Nada está dicho por RPP.

Un lamentable tuit

Rafael López Aliaga respondió a un tuit de la periodista Juliana Oxenford, este jueves. En el mensaje atacó a la prensa con duros calificativos. Sin embargo, esta no es la primera vez que lo hace, pues durante la primera vuelta electoral lo hizo en reiteradas ocasiones.

“Prensa” MERMELERA, ASESINA e IGNORANTE de PORQUERÍA es la que vive de nuestros impuestos, avala ABORTOS, oculta información, dicha por mi, hace meses, sobre la intención de Estados Unidos de regalar vacunas COVID a países que lo necesiten, que hubiera salvado miles de peruanos!", escribió en Twitter el excandidato a la presidencia.

Al respecto, Norma Yarrow dijo que ella deslinda de cualquier agresión verbal, "tanto del periodismo como de cualquier político". Asimismo, pidió no comparar a Rafael López Aliaga con Pedro Castillo, luego de que este último también tuvo ataques verbales contra la prensa.

"El señor López Aliaga ha sido golpeado por alguna prensa. Hay que entender también la otra parte. [...] Pero Jaime, ¿tú crees que uno copia modelos o tiene iniciativas propias? Ha sido agredido. No estoy justificando solo que no estoy de acuerdo con la agresión de ningún ser humano. Este escenario nos está llevando a pelearnos entre peruanos", dijo la virtual congresista.

