Este domingo 6 de junio no habrá vacunación contra el COVID-19 en ningún centro de inmunización del país por la jornada electoral de segunda vuelta. Así lo informó la presidenta del Consejo de ministros, Violeta Bermúdez.

Durante la conferencia de prensa ofrecida este último miércoles, Bermúdez refirió que ese día se darán todas las facilidades para que las personas puedan trasladarse a su centro de votación.

"Queremos recordar que el domingo 6 de junio no habrá vacunación en ningún lugar del país. Ese día es para ejercer nuestro derecho ciudadano de elegir a quien regirá los destinos del país, desde el Poder Ejecutivo, a partir del 28 de julio", dijo.

La titular de la PCM exhortó a los ciudadanos a cumplir las disposiciones ya conocidas frente al nuevo coronavirus para ejercer un sufragio con seguridad sanitaria. Así, informó que las personas debemos ir a votar con doble mascarilla, un lapicero y también un protector facial.

USO DE VEHÍCULOS DURANTE JORNADA ELECTORAL

Bermúdez también informó que los vehículos particulares podrán circular con normalidad este domingo 6 de junio, día de la segunda vuelta electoral, con el fin de que todos los votantes tengan facilidades para trasladarse a su centro de sufragio.

"Probablemente no necesitaremos hacer uso de nuestro vehículo particular, pero sí tuviéramos que trasladarnos, ese día está permitida la circulación de vehículos particulares, y también podemos ir en bicicleta, en transporte público, taxis, etc.", anotó.

(Con información de Andina)

