Modesto Montoya | Fuente: Universidad Continental

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el físico nuclear e integrante del equipo técnico de Perú Libre, Modesto Montoya, habló sobre el proceso electoral, que se llevará a cabo el día 6 de junio. Al respecto, Montoya señaló que la candidata Keiko Fujimori no ha mostrado un interés por el desarrollo de la ciencia en el país.

“Con un país sin ciencia no se puede entender prácticamente nada. La señora Keiko Fujimori nunca va a las invitaciones de la UNI, de San Marcos, Sean, el Centro de Ciencia y Tecnología y otras instituciones, de modo que está claramente demostrado que a la señora Keiko no le interesa la ciencia, mientras que Pedro Castillo desde el inicio está con el curso de la ciencia para resolver los problemas del Perú. Por eso hemos optado por el apoyo”, señaló.

Por otro lado, Montoya negó que el candidato de Perú Libre tenga nexos con el comunismo y el chavismo, o una ideología marxista, leninista. “Los científicos más brillantes del Perú y el extranjero y doctores de economía y matemática claramente dicen que la prensa está dando cabida a gente que miente y se contradice”, manifestó.

Por otro lado, el físico nuclear se refirió al expresidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien aseguró es constantemente mencionado por los opositores al profesor Pedro Castillo.

“Cerrón y Castillo no son la misma cosa. Cerrón aparentemente no quiere que Castillo sea presidente. Como usted sabe, quien está en este momento postulando a la presidencia es Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, no está el señor Cerrón. (…) El hecho de que se quiera oponer al Gobierno de Pedro Castillo dependerá del Congreso, que son demócratas todos ellos y sabrán defender la democracia y evitar que cualquier otro externo intervenga”, puntualizó.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19? - Espacio Vital

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Te sugerimos leer