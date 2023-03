Miguel Torres estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El excongresista fujimorista Miguel Torres destacó que el equipo técnico de Fuerza Popular -presentado ayer- es “una suma de voluntades”, entre los que se encuentran personas con las que -reconoció- su partido ha tenido discrepancias, pero que ahora se han sumado al proyecto naranja para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19.

“Lo que se ha presentado el día de ayer, que es parte del equipo ampliado, es una suma de fuerzas, de voluntades, de personas no todas relacionadas a la política, sino que también son especialistas o tienen muchísima experiencia en las materias en las que le va a tocar colaborar”, dijo en Ampliación de Noticias.

“No tienen temor alguno en dejar las camisetas, las preferencias, y ponerse la camiseta del Perú y poder salir hacia adelante en beneficio de nuestra población. (...) No me interesa si hemos podido discutir en el pasado, no me interesa si tenemos algunas discrepancias, lo que me interesa es esas coincidencias que nos puedan mover para que podamos sacar adelante a nuestro país”, añadió.

Como se recuerda, Keiko Fujimori presentó ayer a su equipo técnico en una conferencia realizada en su local partidario, en el distrito de La Molina.

Entre los integrantes del denominado equipo técnico ampliado, presentó a Rafael Belaunde, Carlos Bruce, Eugenio D' Medina, Andrea Lanata, Rómulo Mucho, Luis Ovalle, José Recoba, Máximo San Román, Marco Vinelli y Norma Yarrow. De manera virtual, fueron presentados Francisco Tudela y Óscar Valdés.

Sobre seleccionados

En otro momento, Miguel Torres señaló que el video grabado por algunos integrantes de la Selección Peruana de fútbol se realizó de manera voluntaria por iniciativa de ellos, descartando algún tipo de coordinación con su partido.

“Permíteme decir que los felicito. Como padre de familia, me encanta ver a los jugadores de nuestra Selección tomando una posición respecto a la situación de nuestro país”, manifestó.

Al respecto, el excongresista respaldó que los seleccionados participen en la política nacional, ya que “son ciudadanos como cualquier otro” y, por ende, “tienen derecho a expresarse, a manifestar su preocupación”.

“Si ellos voluntariamente deciden hacer esta manifestación de respaldo y de preocupación por lo que podría suceder con un eventual gobierno del señor Pedro Castillo, me parece que tienen todo el derecho y me parece que debemos saludar que las personas se involucren en política”, sentenció.

