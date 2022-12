Mayoría de planes de gobierno solo tienen propuestas sobre seguridad ciudadana y no un diagnóstico del fenómeno | Fuente: Andina

El investigador en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), Aldo Pecho Gonzalez, señaló que en la evaluación realizada a los planes de gobierno de los candidatos presidenciales han encontrado algunas recurrencias.

“Lo que se está tomando en cuenta es simplemente una concepción de seguridad pública comprendida como las acciones exclusivamente del Estado. La cuestión de la prevención es algo que existe muy poco o es apenas tangencial en la mayoría de los planes de gobierno”, explicó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Lo interesante es que el abordaje de seguridad ciudadana, entendido como un derecho y como el conjunto de acciones que intenta lograr el bienestar de la población, entre diversos actores, no solo el Estado, la Policía, el Ministerio (del Interior), sino también espacios sociales y comunitarios, no se está tomando en cuenta”, expresó.

El especialista de IDL lamentó que no haya una mirada integral por parte de, incluso, los candidatos que lideran las encuestas de intención de voto. “La mayoría de propuestas parten de hacer ya”, dijo.

“Solo tienen propuestas y no un diagnóstico, no hay la mirada de su partido, el tipo de pensamiento sobre la inseguridad y el fenómeno que ocurre. Esto sucede en la mayoría de planes: lanzar solamente la propuesta. (...) Proponen todo lo que se les viene a la mente, pero no explican el fenómeno en su dimensión ni te dicen cómo lo van a abordar integralmente”, manifestó.

Pecho Gonzalez recalcó que esto viene de años anteriores y que, en vez de tomarse en cuenta programas que ya existen en la actualidad, los candidatos plantean represión y no prevención.

“Este es un problema que ha sucedido a lo largo de los gobiernos, desde este siglo XXI, que hablamos solamente de represión, más policías, más infraestructura, más videocámaras, más penales”, apuntó.

“Es muy importante que se sepa que existen proyectos alternativos en el Ministerio del Interior, donde se articula el trabajo de la ciudadanía y la Policía, en la oficina de Participación Comunitaria”, añadió.

