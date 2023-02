Elecciones 2021 | Fuente: EFE/AFP

El expresidente Martín Vizcarra solicitó este jueves a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) que convenzan al pueblo peruano por qué votar por ellos en la segunda vuelta electoral.

"Señora Keiko Fujimori, señor Pedro Castillo, convénzanos por qué tenemos que votar por ustedes porque ya pasaron tres semanas de la primera vuelta y no hacen esfuerzos por convencernos", dijo.

Martín Vizcarra precisó que 20 millones y medio de ciudadanos peruanos no optaron por elegir a Pedro Castillo o Keiko Fujimori y que ahora ese segmento del electorado busca definir su voto el domingo 6 de junio.

"Lo único que se han dedicado es a insultarse mutuamente. Uno, no voten porque él es malo; la otra, no voten porque él es peor. Esa no es la forma. Convénzanos con propuestas", agregó.

Martín Vizcarra, inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público por 10 años, indicó que estará orgullo de ejercer la función de parlamentario de Somos Perú.

"He sido gobernador regional, he sido ministro, he sido Presidente de la República, conozco el tema, quiero analizar las propuestas, pero no las veo, he sido electo congresista de la República con la más alta votación de todos los candidatos al Congreso, cargo que honrosamente tengan la seguridad que voy a desempeñar", dijo.

