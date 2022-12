Marisol Pérez Tello: “Pedro Castillo no ha estudiado el fenómeno de la violencia contra la mujer y no lo dimensiona”

Marisol Pérez Tello estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

La excongresista Marisol Pérez Tello, del Partido Popular Cristiano (PPC), cuestionó al candidato presidencial Pedro Castillo por sus polémicas afirmaciones sobre las causas del feminicidio, al considerar que el representante de Perú Libre “no ha estudiado el fenómeno” de la violencia contra la mujer “y no lo dimensiona”.

“Las causas de esta violencia contra la mujer están arraigadas en la sociedad y de alguna manera todas las características se han visto (...) en las apreciaciones del señor Castillo, en particular cuando ha señalado que la ociosidad es la razón por la que hay violencia intrafamiliar. Se entiende que no ha estudiado el fenómeno y no lo dimensiona, y no entiende el daño que eso le causa a la sociedad”, dijo en Ampliación de Noticias.

La también exministra señaló que la violencia contra la mujer, que en su forma más dramática termina en feminicidio, tiene un impacto no solo en las propias mujeres maltratadas sino en los hijos, al señalar que siete de cada diez personas que terminan en la cárcel han vivido en hogares con violencia familiar.

Al respecto, alertó que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo en el 2020 se han registrado al menos 132 feminicidios, “que es lo que se denunciado, porque la pandemia ha generado una cifra oscura mayor”.

Marisol Pérez Tello indicó que las posteriores declaraciones de Pedro Castillo, en las que intenta aclarar lo dicho anteriormente sobre el feminicidio, termina revelando, en su opinión, “la estructura típica mental que conlleva luego a asignar roles reproductivos a la mujer y productivos al hombre”.

“Lo tenemos que hacer es corregir la estructura mental que genera la violencia intrafamiliar. Creo que tenemos que revisar la formación que damos a nuestros maestros, porque el señor, además de ser candidato a la Presidencia, es maestro de escuela. Si un maestro de escuela no entiende la importancia de tratar igual a los niños y a las niñas, entonces estamos complicados”, sentenció.

Apoyo a Keiko Fujimori

Al ser consultada por el apoyo del PPC a la candidatura de Keiko Fujimori, la excongresista señaló que esto no fue impuesto a los militantes.

“Yo he sido parte de quienes han considerado que lo mejor para el Perú es respaldar la candidatura de la señora Keiko Fujimori, con todo el riesgo que yo pudiera sentir respecto de un autoritarismo”, comentó.

Al respecto, hizo un símil entre la candidatura de Pedro Castillo con la de Ollanta Humala, quien ganó las elecciones en 2011 precisamente en una segunda vuelta con Keiko Fujimori.

“(Humala) tenía su partido y dos vicepresidentes con una conducta y una trayectoria democrática. Había elegido sus congresistas y tomó la decisión de la Hoja de Ruta”, recordó Pérez Tello.

“El señor Castillo llegó a un partido que ya está armado, con un Plan de Gobierno que ya está hecho, que ahora señala que no es el suyo, con un vicepresidente que pierde la inscripción por sentencia de corrupción y con congresistas ya elegidos cuando él asume la candidatura”, añadió.

