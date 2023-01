Politólogo Luis Fernando Nunes Bertoldo | Fuente: Facebook Luis Nunes

El politólogo Luis Nunes manifestó, en Ampliación de Noticias de RPP, que es la primera vez en sus 22 años en el Perú aprecia “un resultado tan parejo” en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales.

No obstante, Luis Nunes recalcó que aún hay un 28% de peruanos que no decide su voto debido a la crisis por la pandemia. “Este 27%, casi 28%, todavía no se decide. No se deciden y es que la gente anda en otra onda, que es la pandemia, que es (crisis) económica y seguridad”, indicó.

LOS DEBATES

Sobre los debates, que se realizarán este 29, 30 y 31 de marzo, Luis Nunes comentó que es normal que la gente no esté de acuerdo con el formato, pero este se logra en consenso con los delegados. “No lo hace el Jurado (Nacional de Elecciones), ni el canal del Estado”, recalcó.

Asimismo, destacó que el debate presidencial de este lunes sería el más importante. “El debate de hoy es muy importante respecto al de mañana y pasado, porque en el debate de hoy, están 4 de los candidatos que están adelante (en las encuestas)”, precisó.

“Mañana los fuertes serían Hernando (De Soto) y Daniel (Salaverry). Y el 31 de marzo, donde podríamos ver a (Yonhy) Lescano frente (Rafael) López Aliaga, pero López Aliaga parece que tiene dudas de asistir, por causas de su estrategia”, añadió.

En ese sentido, explicó que “tenemos este 28% de personas (que no ha decidido su voto) que, depende del performance de cada candidato, decida su voto en las próximas horas”, advirtió.

