El secretario ejecutivo nacional del partido Alianza para el Progreso (APP), Luis Iberico, consideró que el próximo presidente de la República deberá ejercer "un liderazgo de reencuentro entre las dos mitades del Perú".

"Gane quien gane, vamos a tener un candidato elegido por una mitad del país mas no por la otra. Un presidente o una presidenta que tendrá que hacer un gran ejercicio para poder unificar a nuestro país y no para dividirlo", señaló el ex congresista Luis Iberico.

El representante de APP, partido político de César Acuña, sostuvo que los primeros resultados del boca de urna de América TV / Ipsos — que dan 50.3% a Keiko Fujimori y 49.7% a Pedro Castillo — "confirma la tendencia de las encuestas"

"De una candidatura de Keiko Fujimori que iba subiendo lentamente y de una candidatura de Pedro Castillo que se estancaba y bajaba ligeramente", agregó Luis Iberico.

Reflejos de la campaña del 2016

Luis Iberico sostuvo además que "esta situación es similar" a la segunda vuelta del 2016, entre Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Keiko Fujimori, donde el flash electoral daba como virtual ganador a PPK con menos de un punto porcentual de diferencia.

"Si nos dejamos guiar por anteriores situaciones podría darse una situación similar, podría consolidarse esta diferencia [con Pedro Castillo]. Pero no es absolutamente probable, así que debemos seguir con mucha tranquilidad el conteo oficial de la ONPE", añadió el integrante de APP.

Por otro lado, Luis Iberico señaló que no se puede generar zozobra sobre la labor que están realizando los organismos electorales en el marco de la esta segunda vuelta. "Desde Alianza para el Progreso no los hemos puesto en duda", aseveró.

