Luis Galarreta: “Este es otro Fuerza Popular, es otro entorno, es otra Keiko Fujimori”

Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, aseguró que su partido hoy es “otro”, diferente del que tuvo la mayoría parlamentaria en 2016 y que estuvo en constante conflicto con el Ejecutivo. Incluso, sostuvo que la propia Keiko Fujimori ha cambiado tras pasar un tiempo en prisión.

“Hoy Fuerza Popular que es otro partido y lo único que le corresponde a Keiko de toda esta situación es la no muy buena performance y esta actitud negativa de la cual yo tengo nuevamente en pedir disculpas de los primeros días de tanto conflicto político”, dijo en Enfoque de los Sábados.

“Este es otro Fuerza Popular, es otro entorno de Keiko Fujimori, es otra Keiko Fujimori, porque la prisión, ella lo ha contado, la ha cambiado muchísimo y para bien. Yo que la conozco mucho y que el 2016 entré con una visión de un proyecto, que nos desviamos por entrar en este conflicto, lo hemos retomado con un grupo de personas que ha centrado mucho”, añadió.

Luis Galarreta señaló, en ese sentido, que Keiko Fujimori hará “un gobierno abierto y amplio”, en el que no se descarta que ministros y hasta el propio jefe del Gabinete provengan de partidos ajenos al fujimorismo.

“Nosotros hemos pasado a una segunda vuelta con un respaldo pequeño, una baja votación, y ese un mensaje que ha enviado la población. Hoy en día ya no es Fuerza Popular, ya no es Keiko Fujimori. Hoy es el Perú que queremos para el futuro, y por eso Keiko ha dicho que vamos a hacer un gobierno abierto, un gobierno amplio, un gobierno donde vamos a convocar no solo a los partidos, sino también de las mejores personas, para evitar lo que sí consideramos una amenaza en todo sentido”, manifestó.

Necesidad de cambios

Luis Galarreta consideró que hay una necesidad de cambios, por lo que estimó necesario que el Estado retome su rol subsidiario y “deje ser ortodoxo”, pero “sin destruir lo avanzado”.

“Si se gana esta elección, se frena el avance del comunismo en el Perú. Y si en estos cinco años no se hacen los cambios todos sumados, unidad, reencuentro, pensando en la verdadera descentralización; dentro de cinco años o Antauro (Humala) o (Vladimir) Cerrón tienen 50 % en la primera vuelta. Siembran donde hay mucho descontento”, comentó.

El excongresista consideró que en esta segunda vuelta ha visto “mucha agresividad”, pero descartó que su partido haya “terruqueado” al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. “No hemos dicho que le van a quitar la propiedad, eso dice el Plan de Gobierno”, refirió.

