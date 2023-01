Las Elecciones Generales 2021 se realizarán el próximo 11 de abril. | Fuente: Andina

En las últimas semanas diversos personajes de la política se han anunciado como precandidatos presidenciales, así como algunas organizaciones han confirmado alianzas políticas, afiliaciones, propuestas y acercamientos que apuntan a participar en las Elecciones Generales del 2021. Con el paso de los días, poco a poco este panorama se va aclarando.

Mientras que los partidos políticos solicitan la inscripción de alianzas electorales de manera oficial y definen a sus candidatos hasta diciembre próximo, conforme al cronograma planteado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las aspiraciones de cada una de las organizaciones políticas irán variando. ¿Cómo llega cada partido político a esta etapa de la carrera?

Hasta que esté definido el panorama electoral para que los peruanos acudan a votar el próximo 11 de abril del 2021, cada precandidato irá presentando las propuestas que lo perfilen como candidato oficial de un partido.

El 9 de diciembre se deberán publicar los resultados de las elecciones internas. Y el día 22 se cerrará el registro de organizaciones políticas y la presentación de listas de candidatos. ¿Cómo vamos en materia de voceados y precandidatos por cada partido político?

HASTA LA FECHA, ESTO ES LO QUE SE SABE DE LOS PARTIDOS (EN ORDEN ALFABÉTICO Y EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN):

ACCIÓN POPULAR

El partido de la lampa ha convocado a elecciones internas. Se han confirmado las precandidaturas de Yonhy Lescano, Alfredo Barnechea, Luis Enrique Gálvez y Edmundo del Águila en las internas del partido. Raúl Diez Canseco, quien se había anunciado como precandidato en setiembre, finalmente declinó de participar en las primarias.

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

A menos de una semana de anunciar su alianza con el Partido Popular Cristiano y después de que se publicaran conversaciones privadas dentro del PPC, el partido de César Acuña dejó sin efecto la unión con la agrupación que preside Alberto Beingolea. No participarán juntos en las próximas elecciones.

César Acuña es el candidato de Alianza Para el Progreso (APP) y acaba de anunciar una alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC). | Fuente: Andina

APRA

El Partido Aprista Peruano tiene una larga tradición en los procesos electorales. Sin embargo, en los últimos años no ha tenido buenos resultados. Hoy se encuentra en proceso de elecciones internas y los precandidatos oficiales son Nidia Vilchez, Rafael Zevallos y Juan Carlos Sánchez. Abel Salinas, quien había anunciado su precandidatura, apoyaría desde un puesto técnico.

AVANZA PAÍS

El partido tiene al economista Hernando de Soto como candidato a la presidencia del Perú, quien lanzó su campaña y ya está "formando su propuesta electoral". Su plancha electoral aún no se define y uno de los voceados para estar en la vicepresidencia es el empresario Carlos Añaños Jerí.

Julio Guzmán es el líder del Partido Morado. | Fuente: Andina

CONTIGO

Este partido político, que antes se denominó Peruanos Por el Kambio y llegó a la presidencia con Pedro Pablo Kuczynski, tiene a Máximo San Román como precandidato a la presidencia en el 2021. Aún no se conoce quiénes integrarían su plancha presidencial.

DEMOCRACIA DIRECTA

Willy Contreras, jefe del área de comunicaciones del partido de los fonavistas, confirmó a Andrés Alcántara Paredes como precandidato. Por otro lado, el acuerdo con Perú Libre no prosperó. El partido que lidera el ex gobernador regional Vladimir Cerrón ha convocado a sus militantes para elegir a los delegados que definen sus candidatos.

FRENTE AMPLIO

El partido político ha ratificado la candidatura de su líder Marco Arana, quien recibió el respaldo de los delegados del partido en diversas regiones del país durante su III Congreso Nacional.

Nuevo Perú, organización liderada por Verónika Mendoza, cerró un acuerdo político con el partido Juntos Por el Perú. | Fuente: Andina

FREPAP

María Céspedes, vocera del Frente Popular Agrícola del Perú, informó que la elección del candidato a la presidencia se hará en proceso interno. Aún no se conoce a sus precandidatos pero uno de los voceados es el presidente del partido, Ezequiel Jonas Ataucusi Molina.

FUERZA POPULAR

Fuerza Popular tiene a Keiko Fujimori como figura principal, pues ya ha postulado en dos ocasiones a la presidencia. No se ha confirmado oficialmente su candidatura. Lo que sí se ha confirmado es la incorporación del biólogo Ernesto Bustamante como candidato al Congreso. También ha incorporado a su equipo a la exteniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima Patricia Juárez.

JUNTOS POR EL PERÚ

El partido político llegará a las elecciones generales habiendo realizado un acuerdo político con el movimiento Nuevo Perú. Este último tiene como principal figura a la ex candidata presidencial Verónika Mendoza. Sin embargo, al igual que otros partidos, aún no se ha definido a los candidatos de manera oficial y realizarán eleciones internas.

Keiko Fujimori es la lideresa de Fuerza Popular y ya ha sido candidata a la presidencia. | Fuente: Andina

PARTIDO MORADO

Este partido tiene como líder a Julio Guzmán, quien ya fue postulante a la presidencia en el 2016. Aún no se anuncia su candidatura de manera oficial, aunque ya se hizo oficial que Carolina Lizárraga será su rival en las primarias de esta organización política. También trascendió que tercer precandidato sería el excandidato a la alcaldía de Miraflores Alejandro San Martín Leveratto. Hay que recordar que el Partido Morado ha definido un acuerdo político con Fuerza Ciudadana, donde milita Susel Paredes, y también cuenta entre sus filas con personajes políticos como las ex ministras Gloria Montenegro y Flor Pablo.

George Forsyth se inscribió en el partido Restauración Nacional. Esta semana renunció a la alcaldía de La Victoria. | Fuente: Andina

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

Según confirmó el excongresista Santiago Gastañadui, Ollanta Humala será el precandidato de este partido. El expresidente estará acompañado por el exministro Alberto Otárola y Ana María Salinas, líder de las mujeres nacioanalistas, médico y especialista en políticas públicas.

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)

Luego de disolver su alianza con Alianza por el Progreso (APP), se definió que el PPC tendrá como precandidato a Alberto Beingolea. A falta de conocer contra qué otros personajes de su partido competirá, se anunció como parte de su lista preliminar para la plancha presidencial a Lucía del Pilar Ledesma y David Vera Trujillo.

Marco Arana recibió el respaldo del Frente Amplio para ser precandidato en las primarias del partido. | Fuente: Andina

PERÚ NACIÓN

Este partido tiene a su fundador, Francisco Diez Canseco, como candidato a la presidencia para el 2021. El abogado de 74 años es uno de los que ya inició su campaña política.

PERÚ PATRIA SEGURA

El partido político no tiene candidatos voceados.

PODEMOS PERÚ

El partido de José Luna se encuentra en elecciones internas para definir a su candidato para el 2021. Fue recién esta semana que el congresista Daniel Urresti confirmó su participación en los comicios internos del partido. Pero vale señalar que, hasta el momento, es la única opción dentro del grupo político.

RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL

El partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) se encuentra en elecciones internas y su líder es Ciro Gálvez Herrera. Este partido político mantiene una alianza con el movimiento regional Fuerza Campesina.

Máximo San Román es precandidato del partido Contigo. | Fuente: Andina

RESTAURACIÓN NACIONAL

El partido fundado por Humberto Lay se encuentra a la espera de George Forsyth, quien oficializó su renuncia como alcalde de La Victoria para postular a la presidencia. Es uno de los más favorecidos en las encuestas y ya se inscribió al partido, que participará con el nombre Victoria Nacional.

RENOVACIÓN POPULAR

Antes llamado Solidaridad Nacional, este grupo político que tuvo como principales figuras a Luis Castañeda Lossio y a José Luna, ahora tiene como precandidato presidencial a Rafael López Aliaga, quien ya inició su campaña.

El congresista Daniel Urresti ha sido propuesto como precandidato por el partido Podemos Perú (PP). | Fuente: Andina

SOMOS PERÚ

El ex congresista Daniel Salaverry, quien se inscribió a fines de setiembre como militante de este partido, se inscribió como precandidato presidencial en las elecciones internas de este partido. Su lista incluye a los actuales congresistas Matilde Fernández y Jogr Luis Pérez Flores.

TODOS POR EL PERÚ

Si bien Fernando Cillóniz anunció que se había inscrito en el partido, esto fue desmentido por Jean Carlos Zegarra Roldán, personero titular de TPP. "Fernando Cillóniz no ha seguido el proceso ordinario para su inscripción. No ha diligenciado ninguna ficha hacia mi persona y, por lo tanto, yo no he registrado al señor", dijo a RPP Noticias Zegarra.

En tanto, Aureo Zegarra, presidente del partido, confirmó que Pedro Cateriano sí se llegó a inscribir.

UNIÓN POR EL PERÚ

Las conversaciones que sostuvo UPP con otras organizaciones no llegaron a buen puerto y no realizaron ninguna alianza política. En cuanto a posibles candidatos, llama la atención la inscripción de Ricardo Belmont y Daniel Mora en el partido.

VAMOS PERÚ

Virgilio Acuña, ex candidato al Congreso por Unión Por el Perú (UPP), aseguró que se encuentra en conversaciones con este partido para formar un acuerdo político de cara a las próximas elecciones.

