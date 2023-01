Candidatos realizan tradicional desayuno electoral pese a la pandemia. | Fuente: AFP/Andina

Las Elecciones 2021 de este domingo 11 de abril nos regalaron imágenes curiosas. El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, realizó un paseo a caballo camino a su local de votación en Cajamarca. Sin embargo, la multitud aglomerada asustó al animal que lo trasladaba.

Otro candidato que no pasó desapercibido fue Ollanta Humala, quien salió a correr junto a su equipo de campaña desde muy temprano. El líder del Partido Nacionalista repitió su rutina de hace 10 años cuando le ganó en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Luego se dirigió a su centro de sufragio.

Los candidatos a la presidencia de la República tampoco dejaron de realizar sus tradicionales desayunos electorales pese a las restricciones sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El postulante de Renovación Popular Rafael López Aliaga acudió desde las 7 a.m. a Ventanilla para compartir la mesa con sus seguidores que lo recibieron al ritmo de los Looney Tunes. Al terminar, se dirigió a su lugar de votación, pero no logró votar porque su mesa no estaba instalada.

Los candidatos Yonhy Lescano, Pedro Castillo, Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, Hernando de Soto y César Acuña también organizaron desayunos junto a sus familias, equipos de campaña y seguidores. En pocas mesas se observó el distanciamiento social.

Protocolos para prevenir el Covid-19 en las Elecciones 2021

La jornada electoral durará hasta las 7 p.m., por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha recomendado a los electores tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Solo ingresarán a los puntos de votación los electores con la mascarilla correctamente puesta

- Al ingreso del local se les tomará la temperatura con un termómetro digital. Si esta es mayor a 37.5 el elector no podrá votar y su nombre será registrado para que la ONPE lo exonere del pago de la multa.

- El elector deberá contar con alcohol en gel para desinfectar sus manos y utilizar el pediluvio para su calzado.

- El votante también recomienda llevar su propio lapicero, de tinta color azul. Todo esto será verificado por el personal de ONPE.

