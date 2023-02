El sector salud es una tarea pendiente y urgente para el próximo gobierno. Candidatos plantean reformas y obras. | Fuente: Andina

A un año de la pandemia, el sector salud de nuestro país también se encuentra en estado crítico. Hospitales repletos, atención deficiente y con precios inalcanzables para muchos, falta de infraestructura y tecnología, escasez de personal y médicos, enfermeras y asistentes fallecidos por el coronavirus.

El escenario resulta muy difícil y, durante la campaña electoral, las propuestas para mejorar la salud han entrado en un debate de vida o muerte.

Ahora los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, recorren el país y han planteado propuestas que figuran en sus planes de gobierno. Consultamos a especialistas qué tan viables son.

El 10% de Pedro Castillo

Perú Libre, con su candidato Pedro Castillo, tiene como principal propuesta un importante incremento del presupuesto del sector salud, hasta el 10% del Producto Bruto Interno (PBI). Actualmente, el monto asignado al sector salud es de 183.029 millones de soles. ¿Cómo lo hará? En el documento que se presentó como plan de gobierno se señala que “el dinero provendrá del nuevo reparto de las utilidades entre las transnacionales y el Estado peruano”.

Al respecto, el economista y columnista de RPP Noticias Marcel Ramírez precisa que para realizar un incremento de presupuesto se debe garantizar una sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

La pandemia de coronavirus ha mostrado todas las fallas en el sistema de salud. Ahora no hay hospital o clínica que cuente con disponibilidad. | Fuente: Andina

“No puede ofrecerse un incremento presupuestal de tal envergadura sin saber cuánto más podría lograrse de recaudación a través de la propuesta de obtener recursos de las trasnacionales. Primero debería definirse claramente la viabilidad de dicho mecanismo”, indicó a RPP Noticias el docente de la Universidad del Pacífico.

Pero esta no es la única propuesta económica para el sector salud. Perú Libre también ha planteado una Ley de Salud que impida la concentración y el monopolio, así como un tarifario único para clínicas privadas.

Sin embargo, estas medidas podrían traer complicaciones. Ramírez sostiene que ya hay normas sobre estos temas que evitan la concertación de precios y las prácticas de abuso, y lo primero es detectar qué provoca este incremento. “La reacción natural de establecer precios máximos o tarifarios podría redundar en mayores distorsiones en los mercados provocando incluso la aparición de mercados informales o negros para aquellos segmentos de la demanda que no alcance el abastecimiento regular”, indica.

Otro punto llamativo es la salud oral. Perú Libre plantea el primer Hospital de Salud Bucal y un programa odontológico por colegio. Sobre esto, el médico Alfonso Nino señala que es una propuesta clara, necesaria y muy puntual. Además, ve la influencia cubana en este aspecto.

Pedro Castillo ha planteado varias reformas en el sector salud, como la eliminación de monopolios, tarifa única y la integración del sistema de salud. | Fuente: Andina

“En el modelo cubano se pone énfasis en el tema de la salud escolar, el tema de la salud oral, cosa que en nuestro país está dejado de menos porque se considera que es un tema más de atención privada”, comentó el docente de la Universidad Cayetano Heredia.

En tanto, la especialista en salud pública, Stephany Tafur, destaca que hay alto índice de problema bucal en el país, en niños, adolescentes y adultos. “Es importante abordar el tema de salud bucal ya que tiene un componente subjetivo de bienestar psicológico y de bienestar emocional, dentro de su concepto de salud, tomándose esto más allá de la ausencia de enfermedad”, recordó a RPP Noticias.

Los 100 días de Keiko Fujimori

En la otra orilla se encuentra Keiko Fujimori. Su plan de gobierno también aborda el problema en el sector salud. Hay varias metas que se ha trazado Fuerza Popular. Por ejemplo, para los primeros 100 días de gestión se ofrece mejorar la atención de pacientes, el otorgamiento de citas prontas que elimine las largas colas a la intemperie, es decir, la saturación de los centros de salud.

Pero para Alfonso Nino el problema no es solo administrativo. “No es solo una cosa de colas y de tickets (…) Yo creo que en 100 días se podrá maquillar algunas cosas, pero es imposible mejorar el dilema de congestión, si es que no se implementa adecuadamente el primer nivel de atención, y hay un trabajo en red refiriendo casos que lo necesitan y evitando que la gente vaya directamente a los hospitales”, comenta sobre este problema, pues en Lima hay unos 500 establecimientos del primer nivel y se necesitaría mil por lo menos. En ese sentido, otra propuesta de Fuerza Popular señala la implementación de una red interconectada de centros de atención primaria, aunque no se precisa la cantidad, el costo ni el tiempo.

Uno de los puntos importantes es la inversión en infraestructura. Foto del Hospital de Pacasmayo, en La Libertad, en el 2019, y que ya entró en funcionamiento este año. | Fuente: Andina

La propuesta fujimorista también apunta a la construcción de 80 hospitales, mejorar el financiamiento de EsSalud y mejorar la gestión de gasto. También se plantea reformular el rol sancionador de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), privilegiando la prevención, orientación y composición. ¿Y por qué es importante Susalud? Stephany Tafur recuerda que esta institución “se encarga de proteger los derechos en salud de la población, sin importar dónde se atienda o su condición de aseguramiento”.

Si bien son propuestas puntuales, también el plan de gobierno de Fuerza Popular nos habla del incremento del presupuesto al 7% del PBI. Pero no se trata de un aumento inmediato. Se indica que actualmente el presupuesto es de 3% y el aumento sería de un punto porcentual del PBI por año. Sobre este lado económico de la salud, Marcel Ramírez recuerda que “la única manera de lograr el aumento del presupuesto del sector, en las actuales circunstancias, es a través de la definición e implementación de una reforma tributaria; lo cual es en sí mismo un tema que refiere un profundo análisis”.

Keiko Fujimori ha planteado una serie de reformas para cambiar el sistema de salud. | Fuente: Andina

Sistema unificado

Pero, al igual que en otros temas, Fuerza Popular y Perú Libre tienen coincidencias. En este caso la unificación del sistema de salud.

El plan de Pedro Castillo plantea un sistema universal, único, gratuito y de calidad, y que la salud deberá reconocerse como un derecho en la constitución. “Nuestro partido plantea un solo sistema de salud, como en todo país civilizado, una atención horizontal a todos los peruanos”, indica el documento. Por otro lado, el de Keiko Fujimori indica que la unificación del sistema de salud “debe darse como parte de alcanzar la Seguridad Social Universal, contemplada en el art. 10° de la constitución”.

¿Por qué es importante esta unificación? Tafur Contreras recuerda que este sistema fragmentado no ha ayudado a enfrentar los problemas sanitarios como la pandemia de coronavirus.

“Se requiere de una unificación del sistema de salud que cuente con bases de datos integrales que permitan la toma de decisiones, la generación de políticas en salud, que contribuyan a mejorar los procesos dentro de los establecimientos de salud a nivel micro y macro, y un mayor orden en la delegación de recurso humano y económico, disminuyendo la burocracia y los gastos administrativos ante un contacto más directo y menos politizado”, dijo a RPP Noticias.

Es así como llegan Fuerza Popular y Perú Libre a la segunda vuelta. El sector salud se encuentra en crisis, y muchos peruanos ya la sufríamos desde mucho antes de la pandemia. Las opciones están al frente, y serán los electores quienes tengan la última palabra el próximo 6 de junio.

