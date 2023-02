La descentralización en los planes de gobierno: Expertos analizan las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori

Los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori descentralizaron el debate político a la ciudad de Chota, en Cajamarca, en marco de la segunda vuelta 2021. | Fuente: Andina.

La descentralización ha tomado relevancia en medio de la segunda vuelta de las Elecciones 2021. No obstante, es importante señalar que se trata de un proceso político y técnico que lleva más de 18 años y mediante el cual se busca equilibrar el poder estatal entre los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, con el fin de asegurar el desarrollo integral del país. Por esta razón, es importante revisar qué dicen sobre el tema los planes de gobierno de los partidos liderados por Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

El partido político Perú Libre plantea en su programa de gobierno la creación de estados federados en materia de descentralización. Es decir, que los gobiernos regionales gocen de autonomía e independencia absoluta para la elaboración de sus propias normas jurídicas, tributarias, económicas, administrativas y políticas, entre otras. Una propuesta que solo sería posible, según los expertos, si se cambia nuestro modelo de Estado Unitario a una República Federal.

El politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Anthony Medina, explica que la conformación de Estados Federados en el Perú solo podría implementarse a través de una reforma constitucional. “Si bien [la propuesta del partido de Pedro Castillo] sería un cambio interesante, no existen los consensos necesarios a nivel de Parlamento para implementar esta medida. Además, tomaría muchos años realizarla”, señala Medina.

Para el economista y miembro del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur (Descosur), Rodolfo Marquina, convertirnos en una República Federal para fomentar la descentralización no es una alternativa en este momento. “El tema es cómo se pueden establecer unidades económicas y territoriales capaces de impulsar sus propias iniciativas. Creo que la autonomía sería necesaria para estimular la creatividad de las regiones, pero en base a espacios macrorregionales”, indica.

El plan de gobierno de Pedro Castillo busca la constitución de Estados federales para conseguir lograr la descentralización. | Fuente: Andina.

El plan de gobierno liderado por Pedro Castillo también propone la descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la creación de una Dirección Regional en cada departamento, la eliminación de órganos ministeriales paralelos a las funciones de los gobiernos regionales, la descentralización fiscal y tributaria, y un marco autónomo para licitaciones sin dependencia central del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

La politóloga Teresa Santillán apunta que las propuestas de descentralización de Perú Libre tienen como punto de partida la reforma total de la Constitución. “Para que todas estas medidas se den tiene que haber un cambio de todo el sistema. Es decir, que nuestras regiones ya no respondan a Lima, sino que cada región independientemente administre sus ingresos y proyectos. Se voltea la pirámide”.

La descentralización según Fuerza Popular

Por su lado, la organización política de la candidata Keiko Fujimori indica en su plan de gobierno que se evaluará el proceso de descentralización iniciado en el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, con el fin de establecer nuevas funciones que contribuyan a la autonomía de los gobiernos regionales y municipales.

La analista política Teresa Santillán considera que esta propuesta es muy general. “Ya se debería haber efectuado esa evaluación para saber cuáles son los problemas que están teniendo los gobiernos locales y regionales con el tema de la descentralización (…) porque la dificultad con estos gobiernos es su limitación con el radio geográfico que es su competencia. Por ejemplo, para la ejecución de una obra se tiene que cumplir con un proceso que en muchos casos depende de los sectores. Entonces, hay un cruce de funciones”, añade.

En el mismo sentido, el economista Rodolfo Marquina coincide en que la propuesta de Fuerza Popular “no está diciendo nada”. “Es como si no se tuviera un balance de lo que ha significado hasta la fecha este proceso de descentralización —acota—. Uno de los puntos, por ejemplo, que creo que tendría que revisarse, es la actual delimitación de las regiones. Esto no les permite constituir unidades geoeconómicas capaces de contrarrestar el centralismo limeño. La demarcación de los espacios es insuficiente para establecer un contrapeso efectivo para el flujo de recursos humanos y materiales en las regiones”.

El plan de gobierno del partido de Keiko Fujimori también promete incrementar los incentivos a la gestión municipal, revisar las asignaciones presupuestales de los gobiernos regionales, evaluar el desempeño de los gobiernos subnacionales, fortalecer las Agencias Regionales de Desarrollo, los GORE Ejecutivos, los MuniEjecutivos y la Comisión Multisectorial e Intergubernamental para la promoción del desarrollo sostenible del país.

El plan de gobierno de Fuerza Popular propone revisar el proceso de descentralización desde el 2003 hasta la fecha. | Fuente: Andina.

Para el politólogo Anthony Medina las propuestas de Fuerza Popular hacen evidente un desconocimiento del proceso de descentralización. “Cuando en un plan de gobierno se usan palabras abstractas como revisar, mejorar o fortalecer, a veces significa que no se tiene tan claro exactamente cuál es el problema que hay. Medir el desempeño en relación a las asignaciones presupuestales es algo que ya se viene haciendo desde la creación de la Secretaría de Descentralización de la PCM. Si no hay más detalles sobre qué cosas quieren cambiar en materia de descentralización, significa que no tienen propuestas en ese sentido”, comenta.

Por un Estado descentralizado

En el Perú la descentralización se enfrenta a serios problemas que se han visto expuestos debido a la pandemia de la COVID-19. Un grupo de analistas coinciden en que las principales dificultades para tener un Estado descentralizado son la poca voluntad política de los gobiernos de turno para delegar responsabilidades y las malas gestiones de algunos gobiernos regionales y locales, que generan desconfianza.

La politóloga Teresa Santillán lamenta que ni Perú Libre ni Fuerza Popular hayan planteado soluciones reales y viables para encaminar el proceso de descentralización. “Creo que la propuesta debería ir más por un tema de que se identifiquen las prioridades y ninguno de los dos partidos lo ha hecho. No se ha priorizado en este tema de descentralización algún sector en particular, algún tema específico que la gente necesite”.

La descentralización es clave para el desarrollo integral, armónico y sostenible de un país, coinciden los expertos. Por lo tanto, es necesario que los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori presenten propuestas viables en beneficio de las regiones y de la población en general.

