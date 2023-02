Keiko Fujimori pide autorización para participar en evento al que fue invitada por Mario Vargas Llosa. | Fuente: Andina

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó ante el Poder Judicial permiso para participar en un evento internacional al que fue invitada por el Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, informó este miércoles su abogada Giulliana Loza mediante su cuenta de Twitter.

El pedido se realizó ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga.

La lideresa política ha pedido específicamente que la autorización con la que ya cuenta para ausentarse de la localidad en la que reside, durante la campaña electoral, se extienda para viajar al extranjero por tres días.

La invitación es para participar en el evento 'Foro Iberoamericano: Desafíos de la libertad', organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), en la ciudad de Quito, Ecuador.

"Solicitamos que la autorización judicial del 21 de abril de 2021, se extienda también para que la Sra. Keiko Fujimori Higuchi pueda ausentarse del país por 3 días, del sábado 22 al lunes 24 de mayo del presente año, con la finalidad de participar en el referido evento", dice el documento.

Dicha autorización se dio mediante la Resolución N° 102, con la cual se le permitió a la candidata presidencial salir de Lima por motivos proselitistas, con la condición de informar al Poder Judicial de sus actividades con la documentación correspondiente.

La defensa argumenta que forma parte del derecho de la candidata, amparado en la Constitución, "participar activamente en todos los foros académicos y políticos a lo largo del país y en el extranjero con la finalidad de comunicar y dar a conocer las propuestas de su Plan de Gobierno".

Finalmente, señalan que, a la fecha, su patrocinada "viene cumpliendo estrictamente todas las reglas de conducta, conforme se viene informando mensual y periódicamente a su Despacho oportunamente".

"Representa posibilidad de continuar con la democracia"

El escritor Mario Vargas Llosa ha hecho un llamado a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral que disputará con Pedro Castillo. Así lo dio a conocer en su columna de opinión 'Piedra de Toque', hecho que fue corroborado por su hijo Álvaro Vargas Llosa.

Asimismo, en una entrevista con RPP Noticias, el Nobel peruano señaló que, luego de revisar los programas de gobierno de Pedro Castillo, quedó "muy alarmado" con las ideas que plantea para el país.

"Me incliné a Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado y que el país no se vaya a la catástrofe, de la que es el mejor ejemplo Venezuela: un país riquísimo que hoy ha expulsado a 5 millones y medio de personas que no querían quedarse", señaló.

Además, reveló que la candidata presidencial Keiko Fujimori se comunicó con él luego de conocer que mediante un artículo de opinión le había expresado su respaldo para la segunda vuelta electoral ante lo que considera un riesgo para el país en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

"Hay un compromiso formal de Keiko Fujimori de respetar los plazos constitucionales y al mismo tiempo respetar al Poder Judicial, de no indultar a Vladimiro Montesinos, que es una de las personas que ha representado peor la dictadura. Creo que es muy importante este compromiso que sitúa a Keiko Fujimori en una corriente democrática y que en el caso de Pedro Castillo se violentaría", dijo.

