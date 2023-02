La candidata de Fuerza Popular cuestionó la ideología de género y la guerra interna. | Fuente: Andina

Durante su participación en el debate de Chota, en Cajamarca, la candidata presidencial Keiko Fujimori anunció que en su eventual gobierno se evaluará y retirará algunos términos en los textos escolares, como la 'ideología de género' y la 'guerra interna'.

Su propuesta de cambio la justificó señalando una responsabilidad compartida de la educación con los padres de familia. "Revisaremos también los contenidos de los textos educativos, porque tenemos que reconocer lo que señala nuestra Constitución: que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia", indicó la candidata de Fuerza Popular.

En ese sentido, continuó diciendo que se retirará de los textos escolares las alusiones a una 'guerra interna' y se sustituirá por la idea de terrorismo. También se refirió a la eliminación de la “mal llamada ideología de género”.

Estas declaraciones fueron sometidas a evaluación.

Información a verificar: La Constitución señala que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia en relación con los contenidos de los textos educativos.

Resultado: ENGAÑOSO

[1] Sobre la educación, la Constitución Política del Perú de 1993 señala a la letra algunos derechos y deberes de los padres en su Artículo N° 13: “Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”.

La candidata Keiko Fujimori justifica la revisión de los textos educativos porque habría, de acuerdo a este artículo, una responsabilidad compartida de los padres de familia al respecto. Sin embargo, la Constitución no precisa hasta dónde llega esa participación o responsabilidad de los padres en la educación, o si tienen que ver también con el contenido o la revisión de los textos educativos. Keiko Fujimori se mueve en terrenos ambiguos, por lo que su declaración resulta engañosa.

[2] Hay que detallar también que existen otros documentos que se refieren a la participación de los padres en la educación de sus hijos. La Ley N° 28628, promulgada en el año 2005, es donde se regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas. En este documento encontramos las atribuciones, deberes y derechos de los padres de familia, pero no se menciona alguna responsabilidad en el contenido de los textos educativos.

[3] Por otro lado, en la página web del Observatorio Nacional de Textos Escolares (OBNATE), del Ministerio de Educación, se puede apreciar que, conforme al Decreto Supremo N°015-2012-ED, en el artículo N°5, se señala que “el Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, elaborará y aprobará los criterios pedagógicos que deben reunir los textos escolares para la Educación Básica”. Ese mismo año 2012 fue el Ministerio de Educación quien resolvió los criterios pedagógicos e indicadores de calidad de los textos escolares que se usan en instituciones educativas privadas y públicas.

[4] Para Hugo Ñopo, las reformas de los textos educativos no apuntan a los problemas de fondo en la educación, y son propuestas que siempre se han presentado. “Los textos escolares son insumos, pero es el profesor quien de verdad tiene que dar la diferencia. Estas propuestas de reformar una vez más los textos escolares con participación de los padres y tal, sí, suena bien, pero la verdad es que es una reforma tangencial, no está en el foco del problema”, indicó el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), pues no tienen gran impacto en la educación de los escolares.

