Keiko Fujimori sobre debate presidencial en Chota: Sirvió para que la gente conozca las propuestas y ojalá no sea el único

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró como el evento más importante de su vida política el debate que protagonizó este sábado junto al postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2021.

En declaraciones a RPP Noticias, la lideresa fujimorista agradeció a la ciudadanía en Chota por permitir la realización del debate y sostuvo que sirvió para que la gente conozca más de las propuestas de ambos candidatos.

“Este ha sido uno de los eventos más importantes de mi vida política. Agradezco mucho a los hermanos chotanos por habernos generado esta oportunidad, porque más allá de todas las trabas, condiciones, cambios que se produjeron antes del debate, aquí lo importante son los ciudadanos y que ellos conozcan las propuestas de cada uno de nosotros y ojalá no sea el único, sino que vengan otros debates más”, dijo.

División

La lideresa fujimorista también indicó que le pareció natural el escenario que se presentó durante el debate con los simpatizantes de ambos partidos y dijo que es reflejo de la polarización que ocurre en una segunda vuelta. Sin embargo, dijo que luego de las elecciones se debe trabajar para la unidad e integración de la ciudadanía.

“Creo que es natural este escenario. Nos hubiese gustado más que permitiesen pasar a militantes de Fuerza Popular que se encontraban en las afueras, pero más allá de eso, tengo el objetivo y deseo ser presidenta de todos los peruanos”, sostuvo.

“Entiendo, comprendo la polarización que hay en estos momentos, en toda segunda vuelta es así; pero, culminada la segunda vuelta, tenemos que trabajar fuertemente para poder reencontrarnos todos los peruanos”, añadió la candidata.

Sobre críticas a frase

Respecto de las críticas a su frase “he tenido que venir hasta aquí” durante el debate, Keiko Fujimori sostuvo que se sacó de contexto y explicó que se refería a lo complicada que fue su llegada hasta Chota, pues tuvo que viajar más de 11 horas por el cierre de la carretera, debido a un deslizamiento.

“Ayer nos encontrábamos en Jaen y la ruta de Jaen a Chota normalmente son 4 horas y a medianoche nos avisaron que hubo un derrumbe y que la carretera estaba cerrada”, sostuvo.

“A las 12:30 hemos partido y nos hemos demorado 11 horas para poder cumplir con el compromiso de poder hacer el debate y, si a eso le sumamos todas las trabas que en el camino se fueron presentando, yo me he referido a eso. He estado en Chota en reiteradas oportunidades y para mí es un gusto y un placer poder estar acá”, agregó.

