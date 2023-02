Pedro Castillo y Keiko Fujimori han planteando tener un debate en Chota (Cajamarca) este sábado, aunque aún no hay garantías para que se realice. | Fuente: Andina

La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reprochó en redes sociales que los representantes de su contendiente de Perú Libre, Pedro Castillo, no hayan aceptado el rol de debates propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones.

"Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los 4 debates del Jurado. La reunión se reiniciará mañana. No te corras Pedro, no te corras", escribió en un tuit.

El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, confirmó que los representantes de las organizaciones políticas Perú Libre y Fuerza Popular aún no se ponen de acuerdo sobre la organización de los cuatro debates planteados y que la reunión continuará el día de mañana viernes a las 18:30 horas.

¿Primer debate?

Luego de idas y venidas, los candidatos Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular aceptaron realizar un debate este sábado en la provincia de Chota, en Cajamarca. Sin embargo, una presunta descompensación respiratoria del primero pone en riesgo la realización del mismo.

El candidato de Perú Libre llegó a Lima, la tarde del jueves, y se encuentra siendo atendido en una clinica de Santa Beatriz, en donde fue sometido a descartes de COVID-19.

Previamente, Castillo había indicado que no se corre del debate y afirmó que se verán las caras este 1 de mayo.

"Yo le propuse un debate urgente, como parte de la agenda popular y usted aceptó. No mienta. El pueblo es mi prioridad de vida y nada se interpondrá a escucharlo en las calles. Nos vemos el sábado 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo", escribió en su cuenta de Twitter.

Si bien no se sabe qué institución se hará cargo de la organización o quiénes serán los moderadores, lo cierto es que ambos candidatos han señalado estar dispuestos a debatir. El encuentro se realizaría este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca.

