El presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, Julio Silva Meneses, aclaró este domingo que los organismos electorales no pueden declarar un ganador de la segunda vuelta hasta que no se resuelvan los pedidos de nulidad."Mientras no se resuelvan estos pedidos de nulidad que todavía oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones no ha comunicado cuántos exactamente son, en redes sociales o en medios de comunicación hay un aproximado de 200, pero mientras no se resuelvan todos estos pedidos de nulidad todavía los organismos electorales no pueden emitir a un ganador de estas elecciones", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias de Domingo.

Julio Silva Meneses precisó que los pedidos de nulidad están referidos a las actas contabilizadas, pero en caso se declaren fundados se comunicará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para reprocesar estas actas de acuerdo a la decisión tomada.

"De tal manera que el Jurado Electoral Especial o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en segunda y definitiva instancia, declaran la nulidad de una mesa de sufragio, una vez que se comunica esta decisión a la ONPE los votos respecto a esa mesa se tendrán que declarar como nulos, se tendrán que cargar como nulos", explicó.

Plazo para resolver pedidos de nulidad

El abogado indicó que los plazos de procedimiento de nulidad, en la Resolución N° 0086-2018-JNE, especifican que los Jurados Electorales Especiales tienen tres días calendario. Sin embargo, es cierto que "de acuerdo a la experiencia" los pedidos de nulidad son los que "mayor complejidad guardan".

"Los Jurados tiene que analizar varios temas. Primero, los filtros o lo requisitos de forma. Verificar el plazo, verificar incluso la hora, verificar si están acompañados de la tasa, entre otros requisitos formales. Y segundo, hay que verificar primero el sustento fático, ¿qué hechos están imputando como causal de nulidad?; luego el sustento jurírico, ¿qué causal me alegan?; luego hay que ver el sustento probatorio, ¿qué medios probatorios sustentan lo que me está pidiendo la organización política?; luego de ese análisis tomando en cuenta los criterios que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones en anteriores oportunidades y recién ahí tomar una decisión", dijo.

Julio Silva Meneses también señaló que hasta el momento de un aproximado de 1 200 actas observadas quedan 56 en los Jurados Electorales Especiales pendientes de ser resueltas. Estas actas observadas no entran al cómputo para ser contabilizadas hasta que no tengan una resolución de validez o nulidad.

De otro lado, Julio Silva sostuvo que es algo "inaudito" la cantidad de pedidos de nulidad en una elección de alcance nacional como las presidenciales y congresales.

"Más allá de que tengan todo el derecho de presentar pedidos de nulidad si los comparamos a procesos electorales anteriores efectivamente esta cantidad de solicitudes de nulidad de mesas de sufragio no se había visto anteriormente en procesos de elecciones generales", expresó.

