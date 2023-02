Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado. | Fuente: Andina

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, dijo que en un eventual gobierno suyo no indultará al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

"Si los peruanos nos dan su confianza [en las elecciones generales de abril], nosotros no vamos a indultar a Fujimori", señaló el economista en una entrevista con Canal N.

Julio Guzmán se pronunció también sobre el pedido del postulante a la Presidencia de la República por Podemos Perú, Daniel Urresti, a sus competidores para firmar un acta de compromiso público para no otorgar el indulto humanitario al exjefe del Estado.

"La palabra del señor Urresti realmente no vale nada", sostuvo, al tiempo que enfatizó que su agrupación no pisará "el palito" ni será parte del "teatro" que quiere montar el actual congresista. "Los morados no vamos a participar en eso", manifestó.

Guzmán calificó de "egoísta" a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por "ponernos en agenda el indulto a su papá". "El indulto a Fujimori es un insulto a los peruanos. Está poniendo a su familia por encima de los intereses de los peruanos", agregó.

Te sugerimos leer