José de Echave es candidato a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú. | Fuente: Facebook: José de Echave

El candidato a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, José de Echave, indicó que el plan para la recuperación económica del país tiene como principal motor la inversión pública, con la que se espera también “jalar” a la inversión privada. En diálogo con RPP Noticias, manifestó que para financiar su plan económico se utilizarán los ahorros fiscales del país de manera responsable.

“Hemos planteado un paquete de recuperación económica, que está apostando por un incremento de la inversión publica, calculamos un 2% del PBI para el primer año. Lo que se busca es generar una dinámica de recuperar la economía de un conjunto de obras públicas para generar empleo y arrastrar a la inversión privada. Hemos diseñado un conjunto de programas: empleos temporales, también planteamos dos bonos. Tenemos como elemento acelerador la inversión pública y jalando al mismo tiempo inversión privada”, dijo José de Echave.

¿Cómo financiar el Plan?

De acuerdo al economista y candidato a la primera vicepresidencia por la fórmula que lidera Verónika Mendoza, el plan se financiaría con los 70 mil millones de ahorros fiscales que tiene el país. “Están en cuentas y bancos en el país, esas no son reservas internacionales, son ahorros fiscales”, indicó. Asimismo, comentó que la medida para entregar dos bonos va en la línea de lo analizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo a la organización, el Gobierno reduciría la pobreza a niveles prepandemia (20.8%) con un bono equivalente a S/ 2,760.

“La posición del FMI tiene una propuesta más radical que la nuestra. Ha dicho claramente que se puede usar el amplio espacio fiscal que tiene disponible el país. El FMI está planteando bonos para el país de 17 mil millones soles. […] Está claro que hay ahorro fiscal para reactivar la economía y nosotros apostamos por eso, por supuesto, hay que utilizar esos ahorros fiscales de manera responsable”, manifestó.

Salud

En el tema de la adquisición de vacunas, José de Echave indicó que no es creíble una propuesta en que los privados puedan comprar vacunas. “El privado puede ser un complemento, puede ayudar. Lo que no es creíble es que los privados puedan salir y buscar vacunas, porque hay escasez y porque los laboratorios no están vendiendo a privados. No hay país en el mundo donde los privados estén vacunando a la libre. Hay varios países, como México y Brasil, donde los privados están autorizados a comprar vacunas y hasta ahora no han podido comprar una sola vacuna”, manifestó.

Sobre su propuesta de tomar control temporal de la producción de oxígeno, el candidato manifestó que se podrá realizar invocando un artículo de la Ley General de Salud. “Claramente dice que la autoridad de salud está facultada para usar recursos públicos y privados existentes, eso incluye instalaciones de clínicas, camas UCI, sobre todo en el tema de la producción de oxígeno. […] No hay riesgo de expropiación, hay que alejar esos fantasmas, ni por asomos lo estamos pensando”, dijo.

PODCAST RPP | César Acuña: es realista propuesta de instalar plantas de oxígeno en todos los distritos

El candidato presidencia de Alianza para el Progreso sostuvo que todas las plantas estarían en operación en seis meses.

Te sugerimos leer