“Me parece inconcebible”: Jorge Muñoz condenó agresiones a periodistas durante la campaña electoral

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, condenó las agresiones a periodistas que cubrían las actividades proselitistas del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, al calificarlas de “inconcebibles”.

En diálogo con RPP Noticias, el burgomaestre capitalino señaló que estas agresiones deben ser rechazadas “vengan de donde vengan”. Al respecto, pidió a la ciudadanía estar atenta ante cualquier ataque a la libertad de prensa.

“Lo he venido diciendo: mi solidaridad para con los periodistas que han sufrido agresiones o amenazas, y la verdad que me parece inconcebible que alguien quiera quitar la libertad de expresión de las personas”, comentó.

“Eso es algo que no puede darse. Ni esa libertad ni ninguna otra libertad se puede coaccionar o quitar. Me parece inconcebible una cosa de esa naturaleza y tenemos como sociedad mantenernos vigilantes para que eso no se dé”, añadió.

Jorge Muñoz brindó estas declaraciones, tras inaugurar una planta de oxígeno medicinal en el Sisol del Rímac, que recargará unos 80 balones al día de manera gratuita.



Palabra de Castillo



El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, rechazó las agresiones a periodistas que cubrían sus actividades proselitistas y deslindó responsabilidades de su partido con estos actos.

En un video publicado en las redes sociales, expresó su solidaridad con los los periodistas y aseguró que tanto él como su partido no van a tener “este tipo de actitudes”.

“Expreso mi solidaridad con estos hombre y mujeres que hacen su trabajo en la prensa, hombres de lucha, hombres que nos acompañan, a las damas. Deslindamos toda actitud que va en contra de toda libertad, como la libertad de prensa, de opinión, de información”, manifestó.

