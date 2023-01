Jorge Montoya: “Rafael López Aliaga médicamente no estaba en condiciones de asistir al debate”

Jorge Montoya estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Jorge Montoya, candidato a la Segunda Vicepresidencia por Renovación Popular, aseguró que el empresario Rafael López Aliaga no debió acudir al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por encontrarse “realmente afectado” en su salud, lo cual -sostuvo- explica su performance en la polémica.

“Yo acompañé al debate al candidato. Venía de Puno, de 4 500 metros de altura a cero. Antes había estado en Madre de Dios y antes de eso en Arequipa. Y no había parado de hablar. Él médicamente no estaba en condiciones de asistir al debate”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Estaba realmente afectado. En el segundo intermedio, le pedí al médico del Jurado (Nacional de Elecciones) que se acercara a verlo, porque estaba preocupado yo de su situación. No era él. Lo que ha leído lo habla todos los días, no es por falta de conocimiento”, añadió.

Jorge Montoya, quien también postula al Congreso, aseguró que Rafael López Aliaga desoyó las recomendaciones médicas al asistir tanto al debate como a entrevistas posteriores en medios de comunicación.

“No hizo caso de las recomendaciones. La primera fue que no vaya al debate. No estaba en condiciones médicas. Si deseas datos médicos, puedes consultar con su doctor”, señaló ante la pregunta de uno de nuestros conductores.

“Su situación no era la adecuada. No debió ni ir al debate ni ir a ninguna de las otras entrevistas. Cuando salimos, no permití que declare a la prensa, porque no estaba en condiciones de declarar”, remarcó.

Sobre el debate

En otro momento, Jorge Montoya cuestionó el formato del debate organizado por el JNE que, en su opinión, no permitía contrastar ideas entre los candidatos.

“El formato no da para contrastar ideas, da para tirar pullazos, para atacarse mutuamente, para dar una frese inteligente, por ahí; pero no para contrastar ideas. Mejor hubiera sido que le hubieran dado (a cada candidato) tres minutos, cinco minutos corridos”, remarcó.

