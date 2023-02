Jorge del Castillo sobre el apoyo de su hijo a Pedro Castillo: “Debería renunciar al APRA”

Jorge del Castillo estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El excongresista aprista Jorge del Castillo discrepó de la decisión de su hijo, Miguel del Castillo, de colaborar con la candidatura presidencial de Pedro Castillo (Perú Libre), al considerar que esta opción es “antiaprista”.

En Ampliación de Noticias, el también exministro dijo que le recomendó a su hijo renunciar a su militancia debido, entre otros, a las diferencias ideológicas entre el APRA y los postulados de Perú Libre.

“No he tenido la oportunidad de hablar profundamente con él, pero yo le he remarcado mi diferencia. Es más, le he dicho que él, habiendo tomado esa opción, debería renunciar al APRA, porque no puede ser militante del APRA y a la vez optar por una opción antiaprista que, de llegar al gobierno, no solo va a hacer daño al país en su conjunto, sino particularmente a una serie de instituciones”, comentó.

“Quiero dejar en claro que mi amor, mi cariño, por mi hijo se mantiene, y la política no va a ser un factor que quiebre nuestra relación familiar. Pero eso no me impide decir que yo discrepo totalmente de la posición que él ha tomado. Discrepo porque colisiona con mis convicciones democráticas que yo asumí desde mi juventud”, añadió.

En ese sentido, rechazó las voces que lo vinculan con el apoyo expresado por Miguel del Castillo a la campaña de Pedro Castillo. “Veo que algunos, con mucha maldad, me quieren cargar a mí la decisión de un profesional mayor de edad, dueño de sus actos”, comentó.

Apoyo a Fujimori

Jorge del Castillo aseguró que la mayoría de los apristas respalda la candidatura de Keiko Fujimori, mostrándose también en contra de votar en blanco o viciado.

“Nos encontramos en esta disyuntiva no deseada y yo soy absolutamente apegado a la decisión que el pueblo aprista ha tomado. El 99.9 % del pueblo aprista hemos tomado la decisión de votar contra el totalitarismo, contra el comunismo, y votar a favor de la democracia”, comentó.

“El blanco y viciado no es una opción. Es la opción escapista, que le va a hacer juego a la opción totalitaria y comunista. No queremos un Perú convertido en otra Venezuela. Yo he tenido hace un par de días un conversatorio con Mauricio Mulder, con Nidia Vílchez, con Carla García, converso permanentemente con los dirigentes de base del partido, y todos están a favor de votar la opción Keiko, porque es la que nos da una opción democrática en estas circunstancias”, sentenció.

