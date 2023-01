Este domingo 11 de abril se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y congresales. | Fuente: Andina

Este domingo 11 de abril se llevarán a cabo las elecciones para elegir al próximo presidente de la República y al Congreso. Ante la coyuntura de la pandemia de la COVID-19, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó los protocolos como la reducción de mesas por aulas para los comicios.

Piero Corvetto, jefe del órgano electoral, respondió algunas dudas de los ciudadanos ante las nuevas medidas en Enfoque de los Sábados de RPP. Este garantizó la realización de "elecciones seguras".

Como se recuerda, más de 3 millones de ciudadanos pudieron elegir su local de votación, mientras que en el caso de los electores que no pudieron ingresar a la plataforma, se les asignó un centro dentro del distrito declarado como residencia ante el Reniec.

Elegí mi mesa de votación cerca a donde vivo, pero me cambiaron a uno lejos.

Al respecto, Piero Corvetto pidió disculpas a aquellos peruanos que eligieron un local de votación cerca a su vivienda, pero que luego se les informó del cambio de su lugar de sufragio. Indicó que, a último momento, los locales que en un principio aceptaron prestar sus instalaciones se negaron a ello.

"Nosotros hemos pedido un núnero de locales y lamentablemente, diferentes propietarios de la infraestructura como colegios nos dijeron a último momento que no tendríamos acceso", indicó.

Si estoy fuera del país y no puedo regresar por las restricciones de pandemia, ¿Tengo que pagar una multa?

Sí, puesto que el DNI de la persona figura en el padrón de su país residente y no en el del extranjero.

¿Puedo ir a en otro horario al sugerido por la ONPE de acuerdo a la terminación de mi DNI?

Sí. Corvetto informó que incluso de ser el caso de una persona de la tercera edad que tenga temor de ir en el horario de las 7 a 9 de la mañana, puede ir a su local de votación en el horario sugerido de acuerdo al último número del Documento Nacional de Identificación (DNI)

Estuve con COVID-19 y estoy en mis últimos días de cuarentena, por lo tanto no podré acudir a votar. ¿Me pondrán multa por eso?

No. La persona que se encuentre infectada con COVID-19 o presente síntomas, puede generar una dispensa de justificación de ausentismo a través del portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Cualquier persona que se encuentre con el nuevo coronavirus o se encuentre con secuelas, puede inscribirse en el portal web, generar la dispensa la cual es gratuita", indicó Piero Corvetto.

PARA INGRESAR A LA PÁGINA DE LE DISPENSA, ENTRA AQUÍ

Si llego a reemplazar a un miembro de mesa, pero este aparece después, ¿el puede retomar sus funciones?

No. "El que asume la conducción de la mesa, la asume a lo largo de la jornada. No puede haber cambio", dijo el jefe de la ONPE. De ser el caso que alguien desee ser miembro de mesa, se solicita su presencia a las 6:45 de la mañana en el centro de votación para iniciar la jornada a las 7 am.

