Nidia Vílchez

La exministra Nidia Vílchez denunció una serie de "atropellos" en su contra por parte de algunos dirigentes del Apra previo a la decisión de la Comisión Política de su partido de retirar su candidatura presidencial, perdiendo así el partido la inscripción y registros en el Jurado Nacional de Elecciones.

A través de una extensa carta dirigida a Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano, la excandidata también aprovechó para expresar sus agradecimientos al voto militante que la apoyó en las elecciones internas y a los dirigentes que "pusieron el hombro" en el proceso.

"En mi no está renunciar a candidatura alguna, pues no me corresponde, pero si en la obligación de hacer conocer los atropellos del que ha sido objeto la c. Candidata Presidencial del Partido Aprista Peruano, cc. candidatos al Congreso y Parlamento Andino, de parte de algunos dirigentes", dijo.

Nidia Vilchez afirmó que desde el primer día de haber sido "honrada" como candidata presidencial del Apra se puso a trabajar con los candidatos y con José Pimentel, personero del partido, y finalmente con los comandos de campaña. Pero que a partir del lanzamiento de su campaña (22 de diciembre), paró de súbito por la no inscripción virtual de la gran mayoría de las listas al Congreso y Parlamento Andino de su partido.

"El mismo día nos reunimos, vía zoom, con 500 compañeros a nivel nacional y cerca de 80 cc. en la Casa del Pueblo del distrito de Miraflores. Debo recordar que, inicialmente, fuimos a la Casa del Pueblo de Alfonso Ugarte, como corresponde a la investidura de los cc. candidatos del APRA, y no nos dejaron ingresar, afrenta que en tiempo real el Pueblo Aprista registró en todo el país, marcado un nefasto hito en la historia del Partido. En Miraflores, luego de escuchar el informe, la indignación e impotencia de los cc. candidatos y personeros de los departamentos, asumimos el compromiso de 'acompañarlos hasta el final'", relató.

La excandidata aseguró que el sábado 26 de diciembre convocó a algunos compañeros, entre ellos Jorge del Castillo y Aurelio Pastor, para aportar en los recursos de apelación, en defensa de los candidatos del partido. Para ello también anunció a la Comisión Política una reunión con los candidatos en la Casa del Pueblo el 29 del mes pasado. Sin embargo, por segunda vez no obtuvo facilidades por lo que acudió al local de Miraflores.

"¡Oh sorpresa!, el mismo 29 se convocó y reunió el CEN para debatir 'si permitían el ingreso de la candidata y candidatos del APRA' a Alfonso Ugarte, y 'con quiénes podía ingresar'. Eso no se ha visto jamás en nuestro Glorioso Partido, menos aún que se nos exija 'derecho de admisión': una afrenta más a los cc. candidatos del Partido del Pueblo, ya que por segunda vez nos agravian, impidiendo nuestro ingreso a la Casa del Pueblo", dijo.

Finalmente, Nidia Vílchez lamentó que a pesar que solicitó el cambio del personero del partido en diciembre, hasta la fecha no se concretó este pedido. Además, denunció que otros pedidos como una cuenta de ahorros para el Comando de Campaña nunca se le alcanzó.

"La renovación en el Apra es irreversible. El proceso de nueva inscripción deberá llevarse a cabo en unidad, y forjaremos el APRA del Bicentenario con nuestros jóvenes, honrando la memoria del Jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, de la generación fundacional del APRA, y de nuestros mártires", manifestó.

