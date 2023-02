Hernando Guerra García estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, aseguró que hasta ahora ningún representante de su partido ha logrado reunirse con algún vocero de Perú Libre para determinar los términos del debate propuesto para esta tarde entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“El señor Castillo propuso esta sede, propuso esta hora, el lugar; y luego no de eso no hemos sabido nada más. No sabemos los términos del debate, las reglas del debate, no sabemos en dónde va a ser. suponemos que va a ser en esta plaza, donde está construyéndose este estrado, pero no tenemos ninguna información”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Eso nos preocupa, porque en democracia y en un país democrático, debemos siempre escuchar a las otras partes. No queremos que esto sea un adelanto de cómo será un país donde se decide todo desde un solo lado”, añadió.

Al respecto, Hernando Guerra García negó que algún representante de Fuerza Popular se haya reunido con voceros de Perú Libre para determinar algún punto del eventual debate. Por ello, dijo que permanecerá en la Plaza de Armas de Chota a la espera de concretar un diálogo.

“No han sido discutido con nadie. Se nos dijo que ayer había un representante de Fuerza Popular, (pero) acá el representante de Fuerza Popular soy yo. Seré el vocero y veré estas negociaciones”, comentó.

“Esperaremos acá al alcalde (de Chota) para ver los términos de conversación, logístico, y a los representantes del señor Castillo, para definir con ellos los temas del debate, el moderador, porque esto no se puede definir desde un solo lado”, agregó.

Sobre el debate

El representante naranja señaló que Fuerza Popular ha tenido “mucha disposición” para la realización del debate, “cediendo” a las propuestas de Pedro Castillo, como el lugar y la hora para la realización de la polémica. Por ello, se mostró confiado en que el debate se llegue a concretar.

De hecho, advirtió sobre la posibilidad de que este sea el único debate que haya antes de la segunda vuelta, ya que -manifestó- los representantes de Perú Libre se han mostrado reacios a los términos propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones.

