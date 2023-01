Hernando de Soto sobre su vacunación: “No está prohibido, por ningún derecho ni peruano ni extranjero”

Hernando de Soto estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, aseguró que su vacunación contra la COVID-19 “no está prohibida, por ningún derecho ni peruano ni extranjero”, en respuesta a las críticas que ha recibido por este hecho.

En Ampliación de Noticias, el economista dijo que no fue una “contradicción” haber dicho en febrero que declinó vacunarse por considerarlo un “privilegio” y, luego, hacerlo.

“No es una contradicción, porque la situación era distinta antes. Anteriormente hubo un ofrecimiento de gobierno, que me ofrecían de su propia cuota, en su propio país, el privilegio de ser vacunado”, comentó.

“Lo que ha ocurrido desde febrero hasta la fecha es que la vacuna se ha liberado, uno puede entrar (en Estados Unidos) a una clínica y vacunarse, como quien entra a comprar un par de zapatos”, añadió.

Hernando de Soto rechazó haberse vacunado en secreto, al señalar que su viaje al extranjero fue público. “He pasado por el aeropuerto y he sido fotografiado varias veces, y he explicado que he ido al exterior”, comentó.

Sin embargo, al ser consultado por qué no dijo que se iba a vacunar, el postulante presidencial señaló que “no me acuerdo haber anunciado anteriormente cuando recibo un tratamiento médico o me voy a vacunar”.

Sobre las encuestas

Hernando de Soto se mostró confiado en seguir subiendo en la intención de voto de cara a las elecciones del próximo 11 de abril. El economista señaló que, según los últimos sondeos, se muestra un crecimiento sostenido de su popularidad.

“Lo que va a ver es que yo he subido, he duplicado, estoy en un ascenso que indicaría que, cuando estemos la próxima semana, probablemente estemos en la tercera posición o segunda posición”, remarcó.

El candidato presidencial se mostró en contra de renegociar el contrato del gas de Camisea. En su opinión, lo que debe hacerse es “cambiar cualquier aspecto monopólico y asegurarse que el gas tenga competencia”. “El problema que tenemos con Camisea es que no hay con qué compararlo”, apuntó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Hernando de Soto sobre su vacunación: “No está prohibido, por ningún derecho ni peruano ni extranjero”

Te sugerimos leer