Hernando de Soto, candidatura presidencial por el partido Avanza País. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, consideró que su vacunación contra la COVID-19 en Estados Unidos no le ha puesto en ningún aprieto.

"Mi vacuna es un acto privado en defensa de mi familia, mis partidarios y electores que me abrazan lo quiera o no lo quiera", dijo en una entrevista con el programa dominical Cuarto Poder.

Hernando de Soto manifestó que se inoculó contra la COVID-19 "como turista" en el país norteamericano, sin quitar dosis a los peruanos. "Yo no he utilizado mi poder" [para beneficiarme].

El candidato presidencial su contrincante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, "sabe hacer dinero para sí mismo", mientras que él sabe "hacer dinero para los otros". "Lo que yo sé es crear las condiciones para que todos puedan hacer el dinero directamente", remarcó.

"No he escuchado de Rafael decir en algún momento: 'oye, pueblo peruano, hay que elegirme a mí, porque yo sé hacer eso para beneficio de nosotros'. Lo que él ha dicho es 'mire usted cómo he hecho fortuna, yo sé hacer empresa', lo cual nadie lo niega, pero lo ha hecho en condiciones que privilegian a un pequeño sector de la población que utiliza las concesiones del Estado para luego negociar en posición de ventaja', sostuvo.

INTENCIÓN DE VOTO

De acuerdo con la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado este domingo en el diario La República, el postulante presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, descendió su respaldo en intención de voto, pero continúa encabezando el respaldo electoral con 11,4%.

El sondeo muestra que en el segundo lugar en intención de voto existe un empate técnico entre varios candidatos. Los que aparecen por delante son los candidatos de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. El empresario obtuvo un respaldo de 9,7%, mientras que la excongresista alcanzó el 9,6% de preferencia de preferencia electoral.

En tanto, Hernando de Soto (Avanza País) obtiene el 8,5% de intención de voto, mientras que George Forsyth (Victoria Nacional) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), un 8,2% y 7,9%, respectivamente.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer