Hernando De Soto: "'¿Por qué no acudir a los privados para que compitan con el sector público y los ciudadanos puedan escoger?"

El candidato a la presidencia de la República de Avanza País, Hernando De Soto, aclaró, respecto a unas declaraciones que dio el último domingo, que no dijo que el Estado no va a comprar vacunas en un eventual gobierno suyo, sino que pedirá ayuda al sector privado para hacerlo.

Hernando de Soto hizo esta aclaración en un mitin durante su visita a la ciudad de Huancayo. “Lo que yo he dicho no es que el Estado no va a intervenir. Lo que he dicho (...) es que el Estado es un Estado fallido, (que) no ha sabido responder a la crisis, no ha podido firmar cheques, porque el problema no es médico, sino que nade se atreve, en este país, por (temor a la ) prisión preventiva, a firmar y tomar decisiones", manifestó.

Y continuó con su argumentación. "Y lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción, pero también permitir que el Estado funcione con justicia. Entonces, durante el tiempo que nos va a tomar reformar ese Estado para que pueda funcionar, ¿por qué no acudir al sector privado para que él también compita con el sector público y todos los ciudadanos puedan escoger dónde está la fuente de las cosas que necesitan, que no son solamente vacunas, sino balones de oxígeno, sistemas de tratamiento?", dijo.

El último domingo, en una entrevista televisiva, Hernando de Soto había comentado: “Yo no voy a dar la vacuna. Los sectores privados y las ONG van a competir el uno con el otro para (traer) las mejores vacunas tal como lo requiere la gente, y si es necesario, nosotros le vamos a dar un subsidio. Pero no vamos a poner un Estado que no sabe organizar su vida comercial a distribuir vacunas”, manifestó.

'Chibolín', el sesor de Hernando de Soto

El candidato de Avanza País también habló sobre la incorporación del artista Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín, en su campaña.

“Muchos se identifican con él y mi objetivo es rodearme de personas de todos los niveles sociales”, explicó.

Hernando de Soto arribó al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, en la región Junín, y se trasladó en caravana hasta Huancayo.

Tras un recorrido por el centro de la ciudad, realizó un mitin en un local del sector de Palián donde sus simpatizantes se aglomeraron. Tras una breve conferencia de prensa, se trasladó a la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín.

