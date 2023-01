George Forsyth figura como segundo en preferencia de votación para las elecciones presidenciales. | Fuente: Andina

El candidato al Congreso por Victoria Nacional y asesor de George Forsyth, Joaquín Rey, se refirió a la reciente encuesta de Datum, la cual lo posiciona en segundo lugar en cuando a preferencia de voto.

Al respecto, Joaquín Rey afirmó que George Forsyth puede comunicarse con una gran parte de peruanos, pese a las críticas en torno a ello.

"Si uno ve la encuesta, la cual salió posterior al debate, estamos en segundo lugar y no se puede decir que no tiene comunicación", dijo en Ampliación de Noticias. "George Forsyth no tiene una comunicación como una élite académica, pero comunica para que la mayor parte de peruanos lo pueda entender, y es simple", agregó.

Por otro lado, Joaquín Rey defendió el lema del líder de su partido al señalar que los demás postulantes a la presidencia "son más de lo mismo".

"Las otras alternativas han estado por mucho tiempo. Ha estado Castañeda que está investigado, la señora Fujimori que va por su tercera elección, Verónika es más de lo mismo... solo hay un cambio y somos nosotros", resaltó.

CIFRAS

El excongresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, lidera la intención de voto presidencial con un 14% mientras que prácticamente hay un triple empate entre el empresario Rafael López Aliaga (9 %), el exfutbolista George Forsyth (8 %) y la excongresista Keiko Fujimori (8 %), según la reciente encuesta de Datum.

Además, un 14 % de peruanos votaría en blanco o viciado en los comicios del 11 de abril, mientras que un 17 % aún no tiene definido su voto.

Cabe mencionar que un 28 % de electores ha dicho que tiene decidido por quién votará, mientras que un 45 % aseguró que aún está pensando entre algunas opciones. Un 25 % dice no ha pensado nada sobre las elecciones.

