Fernando Tuesta, politólogo y experto en temas electorales. | Fuente: RPP

El politólogo y experto en temas electorales, Fernando Tuesta, consideró que el "bolsón electoral" de la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) está en los peruanos en el exterior y el de su contendiente Pedro Castillo (Perú Libre) en el voto rural.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sostuvo que "la mayor probabilidad" de un triunfo electoral lo tiene Pedro Castillo ya que el voto rural es "mucho más difícil de capturar" en un conteo rápido de las actas. Sin embargo, aclaró que "nadie puede decir a estas alturas quién va a ganar".

"El bolsón electoral importante de Keiko Fujimori en términos de diferencia que ella saca a Pedro Castillo está en el voto de exterior, en el caso de Castillo está en área rural de fondo. ¿Cuál de los dos va a determinar? es dificil saberlo. Ahora, en Lima, cuando se entregan los resultados de la ONPE es necesario observar: uno, las regiones en qué porcentaje están de votos contabilizados y la densidad poblacional de esa región para ir más o menos calculando o proyectando hacia dónde se está inclinando", dijo.

Fernando Tuesta explicó que el apoyo electoral de Keiko Fujimori está concentrado en la capital y sectores modernos del Perú. Además, precisó que la candidata de Fuerza Popular disminuye alrededor del 12% o 13% en el sur andino.

"Keiko tiene un peso electoral porque Lima tiene un peso significativo, que es el tercio en Lima y cercanías: Lima, Callao, Lima Provincias e Ica. Sumen eso y Keiko que ahí creo tiene más de la mitad de sus votos, a lo que se le suma el norte: Piura, Lambayeque y La Libertad, el ex sólido norte es ahora es un sólido norte fujimorista", indicó.

"Hablar de fraude en el Perú no es posible"

De otro lado, Fernando Tuesta rechazó que exista un "fraude electoral" en el país y lamentó que los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori "no ayudaron a calma y respeto" durante la campaña ante los resultados electorales.

"El día de ayer que los candidatos no salieron inmediatamente a decir que se deben respetar los resultados, y claro al boca de urna escuchamos aseveraciones tan burdas en relación al fraude de parte de Perú Libre y luego del conteo rápido esto les cambió el humor y no dijeron nada (...) Hablar de fraude en el Perú no es posible y sin embargo en la primera vuelta un candidato se atrevió a hablar de esa manera y con un manto de dudas estableció sobre los organismos electorales", dijo.

Finalmente, Fernando Tuesta argumentó que cualquiera de los dos candidatos presidenciales que logre el triunfo debe tener en cuenta que será un "gobierno de minoría" por lo que necesitará un "acuerdo político lo más amplio posible", de lo contrario, afirmó, repetiríamos lo ocurrido en el último quinquenio.

