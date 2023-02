La mayoría de electores no lee los planes de Gobierno de los candidatos porque estos no son de obligatorio cumplimiento, consideró Alonso Núñez del Prado. | Fuente: Andina

El abogado Alonso Núñez del Prado advirtió que muchos de los planes de Gobierno presentados por los candidatos en las elecciones 2021 “están lejos” de serlo.

“He estado revisando, ciertamente por encima, los planes de Gobierno que se han presentado y he encontrado que muchos de ellos están muy lejos de ser un plan de Gobierno”, sostuvo.

“En algunos casos, hay simplemente lineamientos, la elección de ciertos temas, etc. Es algo así como un tema de cumplir con un requisito”, añadió.

En Ampliación de Noticias, Núñez del Prado, director ejecutivo del Observatorio del Cumplimiento de Planes de Gobierno, señaló que históricamente los planes de Gobierno son documentos que se presentan para cumplir con la formalidad del proceso, pero en la práctica no hay un compromiso por parte de los candidatos por cumplirlo en caso de que sean elegidos.

“Normalmente, lo prepara un grupo de personas expertas que no está relacionada con el candidato, y cuando a este se le pregunta, está absolutamente perdido”, manifestó.

“El gran problema que vemos en el tema de planes de Gobierno es que se cumple un requisito formal y se debate muchas veces durante el proceso electoral los planes, pero una vez que alguien es elegido ‘Si te he visto, no me acuerdo’”, añadió.

Núñez del Prado consideró que la situación sería radicalmente distinta si, por ley, fuera obligatorio para los candidatos cumplir con el plan de Gobierno que presentan.

“La gente no lee planes de Gobierno porque, de alguna manera, no hay la obligación de cumplirlo. Si fuera obligatorio cumplir el plan de Gobierno, el plan de Gobierno sería muy diferente. Sería muy aterrizado a la realidad”, comentó.

El abogado señaló que el observatorio que preside realizó una evaluación del segundo gobierno de Alan García (2011-2016), encontrando que el líder aprista cumplió menos del 35 % de los ofrecimientos contenidos en su plan de Gobierno.

“Nuestra sensación fue que la gente que había preparado el plan de Gobierno era un grupo de apristas expertos que había preparado algo con lo cual Alan García no necesariamente comulgaba”, sentenció.

