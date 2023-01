Según un informe periodístico, más de 200 candidatos al Congreso reconocieron tener sentencias judiciales. | Fuente: Andina

El abogado José Manuel Villalobos, presidente de Instituto Peruano de Derecho Electoral, consideró que los partidos políticos que participan en el actual proceso electoral debieron realizar un buen filtro en sus candidatos para evitar casos de personas sentenciadas que aspiran a ostentar un cargo público.

El experto comentó así un reciente informe del diario El Comercio, según el cual 229 candidatos al Congreso reportaron haber tenido sentencias judiciales en el pasado, ya sea de tipo penal o civil.

“No es impedimento que estas personas postulen, habiendo cumplido ya sentencias. (Pero) algunas son penales, otras son en materia civil, laboral, pero es grave, porque hay gente que no pasa alimentos o han cometido una serie de delitos, como estafa, etc. y así quieren ocupar un cargo importante como el de congresista”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Si los partidos no han hecho el filtro, el filtro debería ser el elector. No todos los casos son iguales. Hay que evaluar en qué casos realmente este candidato se ha resocializado, ha cumplido su pena y ahora es un buen ciudadano que ha pagado sus culpas”, añadió.

Villalobos señaló que los partidos no deben fiarse solo de la Ventanilla Única para hacer la filtración de sus candidatos, ya que, en el caso de las sentencias judiciales, “solo tiene la información de los antecedentes que están vigentes”.

“¿Qué pasa cuando (el candidato) ya cumplió la pena? Los antecedentes se anulan automáticamente y, por eso, esos antecedentes, salvo que no se haya hecho la rehabilitación, no van a estar en la Ventanilla Única, y el partido no lo va a encontrar”, comentó.

“Pero eso no es excusa para no haber hecho el filtro para que al candidato se le pregunte si tiene o no procesos anteriores que ya cumplió. (Pero) esto no nos va a salvar de candidatos que lleguen al Congreso con procesos abiertos. Quienes están ahora en una investigación por un delito no lo han declarado en la Hoja de Vida”, sentenció.

