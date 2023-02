La ONPE detalló cuál será el protocolo de bioseguridad para las Elecciones 2021, que se realizarán el próximo 11 de abril. | Fuente: Andina

Más de 25 millones de peruanos se movilizarán el 11 de abril del 2021 para elegir al próximo presidente del país, a congresistas y parlamentarios andinos, en una jornada que será totalmente distinta a las de años anteriores. Será fuera de lo normal o, mejor dicho, formará parte de la ‘nueva normalidad’ a la que el COVID-19 ha llevado al país.

Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado varias medidas para evitar el contagio de esta enfermedad durante la jornada de votación.

Se trata, sin duda, de un momento singular. “En nuestra historia electoral no hay precedentes de tener que llevar a cabo procesos electorales en un marco de una pandemia con los efectos que está produciendo la COVID-19”, afirma Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, quien consideró positivas las disposiciones extraordinarias.

Los protocolos se encuentran en la Resolución Jefatural N° 000382-2020-JN/ONPE, emitida el 2 de noviembre. Allí se pueden leer las medidas sanitarias a seguir en el local de votación, aquellas que debe acatar el personal electoral, personeros, miembros de mesa, electores, observadores, e incluso periodistas que cubrirán la jornada noticiosa.

El uso de mascarilla durante las Elecciones 2021 será obligatorio. Sin embargo, expertos recomiendan que también se incluya el uso obligatorio de protector facial. | Fuente: Andina

Entre las disposiciones llaman la atención algunas referidas al uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social de metro y medio, el control de temperatura, la desinfección de manos, el uso de un lapicero personal y el horario diferenciado por turnos. Por ejemplo, de 7 a.m. a 9 a.m. solo podrán ingresar mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o con alguna morbilidad. ¿Son suficientes estas medidas? ¿Qué deben tomar en cuenta los electores para ir a votar?

MASCARILLA Y PROTECTOR FACIAL

Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), consideró prioritario que los electores mantengan el uso apropiado de mascarilla y el lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol líquido o en gel, y evitar aglomeraciones. “Pienso que no habría cosas extraordinarias adicionales sino cumplir en todo momento, todas las personas, esas medidas básicas”, indicó a RPP Noticias sobre las medidas dadas por la ONPE.

Sin embargo, el médico neumólogo José Luis Cabrera consideró que al uso de la mascarilla se debería agregar el uso de la careta o protector facial. “Recomiendo que se usen ambas: mascarilla y careta facial”, dijo el jefe del Departamento de Medicina de la Clínica Internacional.

En lo que sí coincidieron ambos especialistas es en que los locales de votación deberían ser espacios amplios, ventilados o al aire libre, que garanticen la distancia social para evitar el contagio.

A las personas con síntomas sospechosos de COVID-19 no se les permitirá el ingreso a los locales de votación. | Fuente: Andina

“Estar en un espacio cerrado es un riesgo tanto para la persona que va a votar como para las que están dentro de la mesa de votación, los personeros y todo el comité de votación; sobre todo ellos porque van a estar muchas horas juntos y dentro de un mismo ambiente”, consideró Tarazona. Por ello recomendó que el aforo se reduzca de 50% a 30% o 40%, y que se aumente el distanciamiento entre personas. “La ONPE a través de sus protocolos está promoviendo un metro y medio. Esto ya ha sido visto y demostrado que es insuficiente”, sostuvo.

Por otro lado, Cabrera menciona que para lograr una buena distancia social es necesario reducir el aforo y aumentar el número de locales: “Esto va a significar conseguir quizá el doble de locales de votación con respecto a los procesos electorales anteriores”. Recomendó usar estadios, auditorios, coliseos, y otros locales con amplios espacios.

Vale recordar que, días atrás, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó a la agencia Andina que se espera triplicar el número de locales de votación, y pasar de 5.300 locales a 16.652.

RECOMENDACIONES PARA ADULTOS MAYORES

Un detalle especial son las personas vulnerables. En este grupo se encuentran los adultos mayores, quienes deberían evitar, en lo posible, de acudir a sus centros de votación, de acuerdo con los expertos. “Yo soy de la idea de que, aprovechando que el voto de los adultos mayores no es obligatorio, incentivemos a que eviten ir a ejercer su derecho al voto por esta vez”, menciona Cabrera, y recomienda que otras personas vulnerables acudan solo durante el horario preferencial.

El especialista sostiene que también se debe considerar de alguna manera la posibilidad de que las personas con síntomas no se vean obligadas a ir a votar por temor a ser multadas.

Tomar la temperatura ya es un hábito de la 'nueva normalidad' | Fuente: Andina

“Yo no quiero pensar que una persona con fiebre, para evitar la multa, vaya al lugar de votación con riesgo de que pueda tener COVID-19 y contagiar al resto. Por otro lado también hay cuadros clínicos que no producen fiebre y que podrían no ser detectados al inicio con el termómetro y podrían constituir un riesgo de diseminación de la enfermedad”, indicó.

En ese sentido, recomendó que se refuerce un mensaje para “evitar que las personas con sintomatología respiratoria o cuadro digestivo, malestar general o fiebre, acudan a los lugares de votación”.

¿Y LOS PROTOCOLOS DE CAMPAÑA?

A estas alturas resulta evidente que la campaña electoral será muy particular. Desde el punto de vista médico, Augusto Tarazona señala que se deben evitar las reuniones de mucha gente. “No debería haber mítines. Las marchas de adhesión a determinadas candidaturas también tendrían que tener muchas restricciones respecto al distanciamiento y al uso de mascarillas”, indicó, con el fin de prevenir aglomeraciones y el contagio del COVID-19.

¿Cómo serán los siguientes meses? Jáuregui especificó que todo el proceso dura desde la convocatoria de elecciones hasta la proclamación de resultados. Con las medidas sanitarias, el escenario electoral tendría que ser llevado a las redes sociales.

“Lo de las campañas va a tener una dinámica distinta, mucho más hacia las redes (sociales). En lo posible hay que evitar estar en la calle y exponer tanto a los candidatos como a los electores, los ciudadanos y los afiliados a los partidos políticos”, indicó.

Incluso, el especialista en derecho electoral consideró también que la espera masiva de resultados en locales partidarios durante el escrutinio de votación tampoco se debería realizar, o debería ser transmitida por redes sociales, para evitar contagios.

Faltan cinco meses para el 11 de abril. Hasta el cierre de este informe, según información del Ministerio de Salud, más de 34 mil personas han muerto por COVID-19. Aunque la curva epidemiológica sigue en descenso, las autoridades piden que se mantenga el cuidado personal.

