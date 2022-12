Elecciones 2021 | Fuente: AFP

Diversos colectivos ciudadanos marchan la tarde de este sábado por las principales calles del Centro de Lima en apoyo a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que participaron en la segunda vuelta,que se desarrolló el 6 de junio pasado.

Una de las marchas, denominada "Por la defensa de la democracia y la patria", es convocada para protestar en contra de quienes -consideran- buscarían desconocer los resultados electorales, se realizará a partir de las 3:00 p.m. en la plaza Dos de Mayo y culminará en la Plaza San Martín.

Mientras que otros colectivos en apoyo de la "transparencia electoral" y a la candidatura presidencial de Fuerza Popular se desplazarán como parte de la marcha "Respeta mi voto". Esta se realizará desde las 4:00 p.m. en el Campo de Marte, Estadio Nacional y centro comercial de la avenida brasil para culminar en la Alameda 28 de julio, esquina de la avenida 28 de julio con la avenida Arequipa.

"En defensa del régimen democrático"

Bruno Fernández, vocero del colectivo ciudadano Valentín, afirmó que junto a otros colectivos convocan a una marcha pacífica este sábado tras ver con preocupación acciones ante los organismos electorales con la intención de desconocer los resultados de la segunda vuelta.

"Hay recursos dentro del proceso electoral que deben llegar a su cauce, por las vías institucionales y democráticas, sin embargo, ninguno de ellos ha sido declarado fundado y no vemos hasta el momento ninguna evidencia concreta de lo que se está solicitando en esos recursos y parecen maniobras dilatorias para empezar a trabajar del gobierno saliente y el gobierno entrante en una ordena transición hacia el 28 de julio", dijo.

Bruno Fernández aclaró que su colectivo respetará la decisión del JNE sobre el ganador de la segunda vuelta e insistió que su colectivo busca el respeto por las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes. Además, señaló que están en contra que la "frágil democracia" peruana ingrese en una nueva crisis política en medio de la pandemia de la COVID-19.

"Es una convocatoria absolutamente pacífica en defensa de los principios constitucionales", destacó.

"Pedimos transparencia"

Vanya Thais, vocera de los colectivos que organizan la marcha "Respeta mi voto", afirmó este sábado que el objetivo de la movilización es pedir transparencia en todo el proceso a los integrantes de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Lo que queremos es que se respete el voto de la gente, la gente ya votó, no queremos cambiar el voto de nadie, queremos que se respete ese voto hasta el final y que se cuide la decisión popular (...) en realidad no tenemos problemas en que gane uno u otro, lo único que pedimos es transparencia en todo el proceso, no estamos diciendo que gane Keiko o gane Castillo", dijo.

Vanya Thais destacó que el respeto por las instituciones es la característica principal de las personas que saldrán a marchar. Además, precisó que la candidata Keiko Fujimori participará en el evento en la Alameda 28 de julio durante la noche.

"Lo que queremos es que se revisen las actas, que se la muestren a la gente (...) se tiene que transparentar el proceso, sino se transparenta la gente seguirá pensando que se ha cometido fraude", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

"El poder en tus manos": Terminada la segunda vuelta, se han presentado y continúan pendientes de resolver varios pedidos de nulidad de actas ante los Jurados Especiales Electorales, los cuales incluso podrían ser apelados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Cuáles son los detalles del proceso que se sigue?

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer