El excandidato presidencial del partido Podemos Perú, Daniel Urresti, dijo que aún se encuentra evaluando si apoyará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, o a Pedro Castillo, de Perú Libre, en la segunda vuelta electoral que se celebrará el domingo 06 de junio de 2021.

"Yo estoy, en este momento, en el grupo de los indecisos, que creo son los que van a determinar quién va a ganar en esta segunda vuelta", señaló en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

REUNIONES CON POSTULANTES

Daniel Urresti confirmó que mantuvo una reunión con Keiko Fujimori a pedido de la postulante naranja, quien afronta un pedido fiscal de más de 30 años de prisión por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

"Básicamente, yo le hice llegar mis dudas sobre lo que podría esperarse de su gobierno. Ella asegura que va a respetar la democracia, la equidad de los poderes y que va a cumplir solamente con sus cinco años [en caso sea elegida jefa del Estado]", manifestó.

Daniel Urresti contó que Pedro Castillo le ha solicitado reunirse con él. "He aceptado y se dará cuando él esté en Lima", sostuvo. Preciso que espera que el postulante de Perú Libre le mencione quién ocupará el cargo de jefe del Gabinete Nacional y de los ministerios de Salud, Educación, Interior y Defensa, los cuales considera fundamentales para el próximo gobierno.

A juicio del excandidato, un gobierno de Keiko Fujimori o de Pedro Castillo le haría mucho daño al país. "Me parece que aún no me han dado muestras de por qué tengo que votar por uno de los dos", remarcó.

