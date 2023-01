En relación a sus propuestas en una eventual candidatura presidencial, Salaverry planteó que la presencia del Estado en algunos sectores tiene que ser un 'poquito más fuerte'. | Fuente: Andina

El expresidente del Congreso de la República Daniel Salaverry expresó su deseo de obtener el voto de confianza del pueblo peruano para las elecciones generales del 2021 ante la posibilidad de ser candidato presidencial con el partido Somos Perú.

En entrevista con el diario La República, Salaverry indicó quiere alcanzar la Presidencia de la República parar trabajar por los emprendedores informales, un sector que para él refleja la "ausencia absoluta del Estado".

"Espero que el pueblo peruano me dé un voto de confianza. Si hay algo que me diferencia del resto de candidatos (...) he tenido la suficiente valentía y coraje para tomar decisiones y enfrentar la corrupción y darle un clima de gobernabilidad y estabilidad al país", dijo.

Daniel Salaverry también explicó que su decisión de haber pasado por varios partidos políticos responde a que estas organizaciones y sus líderes políticos se alejan de la "línea de principios y valores éticos y democráticos" y piden "obstruir la justicia o blindar a corruptos".

"Yo he sufrido muchas decepciones a nivel político", señaló y expresó su deseo de continuar con Somos Perú por un largo tiempo y no solo por el proceso electoral.

En relación a sus propuestas en una eventual candidatura presidencial, Salaverry planteó que la presencia del Estado en algunos sectores tiene que ser un "poquito más fuerte". Descartó la idea de estatizar, pero destacó una debida regulación.

"En lo económico no es un problema de modelo, es un problema de gestión. El modelo económico existe y, quiérase o no, ayudó en el crecimiento que ayudó a solventar una serie de programas sociales", aclaró.

Daniel Salaverry sostuvo que le parece interesante la propuesta de la izquierda de un debate de la reforma constitucional para la propiedad del suelo y subsuelo y así reducir los conflictos sociales por la minería. Además, consideró continuar con un sistema de AFP mixto con algunos cambios.

