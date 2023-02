Elecciones 2021: ¿Cuál es el costo político y económico de perder la inscripción como partido?

Las elecciones se realizarán el próximo 11 de abril. | Fuente: Andina

A falta de poco más de tres meses para las Elecciones 2021 aún no están definidas las candidaturas y la continuidad de los partidos dentro del sistema político no está asegurada. Especialistas consultados para este informe estiman que unos 12 partidos podrían perder su inscripción al no participar en los comicios o no alcanzar los requisitos mínimos en las votaciones. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuánto les costará volver a ser reconocidos como partidos políticos si son desafiliados?

El proceso electoral se encuentra en un momento de tachas y exclusiones, es decir, las candidaturas a la presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino están siendo sometidas a evaluación. En esta instancia se podría determinar que no continúen, como sucedió con el Frente de la Esperanza de Fernando Olivera. Y el riesgo de ser excluidos y no seguir es que los partidos políticos pierdan su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), es decir, que se queden fuera de todo.

Según el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, la cancelación de la inscripción procede cuando un partido político “no participe en elecciones de alcance nacional o retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente”. A ello también se suman otras causales como no alcanzar el 5% de los votos válidos en una elección o no alcanzar un mínimo de cinco representantes en el Congreso de la República.

En esta situación se encuentra, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, que primero no logró inscribir su lista al Congreso para Lima, encabezada por Carla García, su principal carta al Parlamento. Días después, retiró la candidatura presidencial de Nidia Vilchez. “Al retirar las candidaturas se pierde automáticamente la inscripción del partido”, admitió la política aprista.

La candidatura de Nidia Vilchez fue retirada, en medio de crisis partidaria. | Fuente: Andina

Similar situación se vive en Todos por el Perú y Unión por el Perú, cuyas listas presidenciales fueron rechazadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Estamos en periodo de tachas. Asumamos que hay veinte o más [partidos] en contienda y los que no logren participar automáticamente quedan fuera. De ellos, por lo menos la mitad perderá la inscripción, probablemente unos doce”, indica Luis Benavente, de Vox Populi.

EL COSTO DE MORIR POLÍTICAMENTE

Perder la inscripción como partido político tiene varias consecuencias, que pueden variar según la organización. “Tanto los partidos políticos como los movimientos regionales deben contar con el estatus de inscritos. Por lo tanto, perder la inscripción es perder la vida política del partido”, recalca el analista político Cristhian Jaramillo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Quedar sin inscripción también significa perder representación y peso en las decisiones del país. "Yo creo que es una derrota política, una pérdida y un costo bastante alto con respecto a la capacidad de influencia política... ya no participar en decisiones políticas del país", indica Benavente.

No contar con la inscripción también deja a un partido político fuera de los procesos electorales, una de sus grandes motivaciones.

Cuando el Jurado Nacional de Elecciones excluye a un candidato de las Elecciones 2021, esto prácticamente significa la muerte política de su partido. | Fuente: Andina

En ese sentido, José Villalobos avizora varias complicaciones para los grupos políticos que pierdan la inscripción. A mitad de año serán convocadas las Elecciones Regionales y Municipales y, debido al poco tiempo, estos no podrían recuperar su inscripción a tiempo. Por lo tanto, no participarían en los próximos comicios.

“[No participar en las elecciones] políticamente les resta [a los partidos que pierdan la inscripción] porque todos sus seguidores y afiliados, que tienen la intención de participar en las elecciones de alcaldes, regidores o gobernadores, no van a tener ese vehículo que era el partido, y seguro van a irse a otro”, advierte el vocero del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Este es el mejor de los casos: la última consecuencia es que desaparezca el partido de manera definitiva.

Adiós a las firmas, bienvenidos los afiliados

¿Qué puede hacer un partido luego de perder la inscripción? Lo normal sería que intente volver a inscribirse, pero el camino ya no será el mismo que se siguió años atrás, cuando se juntaba un determinado número de firmas. Ahora se solicita que se cumpla con una cierta cantidad de afiliados.

Explica Jaramillo que el cambio fue sugerido por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. “Hasta hace muy poco, si un partido político se quería inscribir debía recolectar un número de firmas en un padrón. Este proceso generaba muchos problemas. En principio porque la firma no generaba un compromiso. En cambio, lo de los afiliados que ahora exige la ley, tiene una figura muy distinta: un afiliado tiene una vinculación con el partido, tiene ciertos derechos y deberes, y el afiliado tiene que identificarse con el partido político”, afirmó.

Antes lo partidos debían juntar cientos de miles de firmas para inscribirse. Hoy deben apuntar a los afiliados. | Fuente: Andina / Reniec

En cambio, la recolección de firmas produjo la aparición de mafias que presentaban firmas falsas. “En el pasado se generó una industria de firmas. Había proveedores que buscaban firmas y se las vendían a los candidatos. Muchas firmas eran falsas o repetidas, entonces había proceso de tacha largos, costosos, para verificar”, recuerda Benavente.

¿Ahora, cuánto costaría conseguir afiliados? Explica Jaramillo que la recolección de firmas implicaba movilizar a mucha gente y los costos eran elevados. Sin embargo, la actual normativa plantearía otro escenario.

“Un partido político no debería gastar dinero para recuperar su inscripción. Si un partido es los suficientemente organizado, y tiene suficientes afiliados, no debería tener problemas en recuperar su inscripción. Y digo ‘no debería’ porque podrían existir casos de partidos políticos, sin señalar a alguno, en los que la dirigencia pueda pagar cierto dinero para que personas se afilien”, afirmó el analista político.

Los nuevos requisitos

Villalobos indica que antes de la reforma política, los partidos debían juntar alrededor de 800 mil firmas para inscribirse, sin importar la actividad política o filiación. Ahora es otro procedimiento. “Se requieren en promedio 25 mil afiliados como requisito, además de los 66 comités provinciales. Y cada comité debe tener un mínimo de 50 miembros”, explica. Todos los detalles se encuentran en la Ley de Organizaciones Políticas.

En el artículo 5 se señala que la relación de afiliados equivale al 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional. Es decir, alrededor de 25 mil personas, según los analistas consultados. También se requiere un acta de fundación, un estatuto, un reglamento electoral, y la designación de representantes, personero, tesorero, entre otros.

Pero también se establece un calendario. El artículo 7 de la referida norma establece que las organizaciones políticas cuentan con el plazo de un año, contado desde la adquisición de formularios, para elaborar el padrón de afiliados y solicitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por lo tanto, no todo culminará el 11 de abril. Para algunos partidos esa fecha significará un nuevo comienzo: volver a inscribirse.

Te sugerimos leer