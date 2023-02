Máximo San Román había anunciado su candidatura en septiembre. | Fuente: Andina

La Comisión Política del programa Contigo anunció el retiro de la precandidatura presidencial del ingeniero y empresario Máximo San Román.

“La democracia y el Perú se defienden con principios y valores, y no con oportunismo electoral”, indicó la agrupación en un comunicado publicado en Twitter.

Contigo dio cuenta del retiro de la precandidatura de San Román “frente a la situación que agobia al país y que exige una actitud firme, de respeto irrestricto a la Constitución”.

San Román, vicepresidente durante el régimen de Alberto Fujimori, había anunciado su precandidatura en septiembre último.

“Tengo dentro de mi ser esa vocación de servicio para mi país y todas las veces siempre he ido de apoyo. Esta vez he aceptado el reto de liderar el partido y he asumido el liderazgo”, sostuvo en aquella oportunidad.

Con esta renuncia, se reduce a 22 las agrupaciones políticas que presentarán precandidatos presidenciales de cara a los comicios internos previos a la campaña electoral del 2021.

Defensa de San Román

Al respecto, el pre candidato presidencial del partido político Contigo, Máximo San Román, dijo que renunció irrevocable a este cargo, tras “discrepancias internas que contradicen” sus sólidos principios democráticos. En una carta a la opinión pública, el pre candidato presidencial expresó su inconformidad que “paraliza la lucha contra la pandemia, la lucha contra la corrupción y la reactivación económica, generando en conclusión caos en el país”.

