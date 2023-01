Las agua residuales terminan generadas por personas que no tienen acceso al desagüe terminan, por lo general, el los ríos y mares. | Fuente: Andina

Al problema de la eterna promesa del agua para todos, en el Perú hay otro que se deriva de este: más de siete millones de personas que no acceden al servicio de alcantarillado, es decir, el 25,2% de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los peruanos que no acceden a esta red pública eliminan sus excretas a través de pozo ciego o negro (9,5%), pozo séptico (5,2%), letrina (2,8%), por río, acequia o canal (1,2%) y el 6,5% no tiene ningún tipo de servicio. Todo esto se traduce irremediablemente en contaminación.

Se trata de un problema global. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha señalado que los recursos de agua dulce en el mundo están cada vez más contaminados con residuos orgánicos, además de patógenos, fertilizantes y pesticidas, metales pesados, entre otros.

“La contaminación del agua por materia orgánica está creciendo debido al aumento de la descarga de aguas residuales municipales e industriales, la intensificación de los cultivos (incluida la ganadería) y la reducción de la capacidad de dilución de los ríos”, señala la ONU en el informe Agua y cambio climático del 2020.

El Perú no es ajeno a esta realidad, y así recibirá al próximo presidente después de los comicios del 11 de abril. Al problema del acceso al agua potable se suma su contaminación. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué soluciones se deben proponer?

UNA CONTAMINADA REALIDAD

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha detectado 4.708 fuentes de contaminación en el Perú, de las cuales el 71% proviene de aguas residuales y el 28% de residuos sólidos. En ese sentido, Óscar Ávalos, especialista en evaluación de recursos hídricos de la ANA, precisa que el agua residual doméstica no tratada es hoy la principal fuente de contaminación del recurso hídrico.

“Al existir un déficit de infraestructura de disposición de residuos sólidos, una parte de estos se disponen en los cursos del agua. Sumados a las descargas de agua residual no tratadas, sobre todo la doméstica, industrial y pasivos mineros, terminan deteriorando la calidad del agua y limitando su uso. En otro caso, aumentando los costos de tratamiento”, indica a RPP Noticias.

Además, según información del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y Proinversión, solo el 44% de las aguas residuales que llegan a las empresas de servicios de saneamiento tienen tratamiento adecuado.

Al respecto, Marino Morikawa, científico reconocido por promover la descontaminación de lagos y ríos, cuestionó que hasta la fecha los peruanos no cuenten con los servicios de agua potable, alcantarillado y mucho menos de desagüe.

“Por la falta de alcantarillado, que podría drenar los desagües hacia una verdadera planta de tratamiento, muchos pobladores hacen alcantarillados ilegales que drenan hacia una poza de oxidación ilegal, haciendo falsas filtraciones que pueden afectar las aguas subterráneas", indica el investigador. "Lo otro es que muchos pobladores que viven en la costa y otras zonas del país tienen red de alcantarillado que drena directamente a los ríos, lagos, lagunas, humedales, y hasta al mismo mar”, agrega.

También apuntó el mal manejo de los residuos sólidos mediante rellenos sanitarios que contaminan y la poca sensibilidad de las personas, “que en el desagüe no solamente botan sus aguas negras y grises sino también botan sus residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, que son también un factor para la contaminación extrema”.

Lamentablemente, esta contaminación termina afectando la salud de la misma población, señala Morikawa, y pone como ejemplo a la selva peruana, donde “de 10 niños al menos 7 se encuentra con alguna enfermedad gastrointestinal”.

Los ríos son fuente de contaminación al ser lugar de desecho frecuente. | Fuente: Andina

TAMBIÉN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Hoy en día los científicos tienen evidencia clara de la variación del clima en el planeta como efecto de la actividad humana, a lo que se ha denominado cambio climático. Y la ONU señala como causa a un siglo y medio de industrialización y deforestación a gran escala.

Morikawa comenta que los efectos del cambio climático se dan en el equilibrio químico del agua, los ecosistemas, las poblaciones en riesgo, las reservas subterráneas, la superpoblación, el deshielo de glaciares y las sequías. Una de las causas es el drenaje de aguas residuales que van a ríos, lagos y al mar.

“Todos estos cambios, no solamente los que van a pasar en los mares sino en muchos hábitats naturales que tienen cuerpo de agua, van a afectar a los seres que viven dentro y los que se van a alimentar de ella. Todas estas especies dependen de la calidad del agua”, explica.

Adicionalmente a esto, Óscar Ávalos menciona que, en el caso del Perú, una de las evidencias más claras del cambio climático es la pérdida del 53% de la superficie glaciar en los últimos 50 años. Por ello, el Estado peruano está trabajando de manera multisectorial un plan nacional de adaptación al cambio climático que contemple la protección y el uso del agua.

SOLUCIONES Y CAMPAÑA ELECTORAL

Es evidente que en las campañas electorales los candidatos ofrecerán muchas propuestas, algunas menos viables que otras. Los especialistas consultados plantean diferentes medidas que deberían ser tomadas en cuenta.

Carla Toranzo, de la Alianza para la Gestión Sostenible del Agua, considera que los candidatos deben poner en sus agendas en primer lugar el agua y saneamiento. Recomendó que se tome en cuenta la economía circular del agua, que consiste en reutilizar las aguas residuales. “Así resolvemos un problema que es el tratamiento de las aguas residuales, y se pueden usar en otras actividades, sobre todo en la costa porque es la zona que tiene menos recursos hídricos y nuevas tecnologías”, propone.

Marino Morikawa se hizo conocido gracias a sus proyectos para limpiar fuentes de agua contaminadas, como el Lago Titicaca. | Fuente: Facebook

En ese sentido, insiste en que se apliquen soluciones innovadoras y se optimicen las normas, pues “mucha gente quiere sacar adelante el tema [el cuidado del agua] en el sector público y a veces el sistema hace que los proyectos no avancen”.

Por otro lado, Marino Morikawa plantea otro tipo de medidas, como mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales con 7 a 10 fases de proceso, programas de protección del agua y el cambio de la mentalidad hacia los rellenos sanitarios. “[Un relleno sanitario] no es la solución para tratar la basura que generamos”, enfatizó. Es así que propuso trabajar plantas de tratamiento para convertir la basura orgánica e inorgánica en biomasas, energía renovable.

Por otro lado, también planteó “regulaciones fuertes y multas estrictas para estas empresas industriales que no tratan sus aguas residuales”, entre ellas del sector agroindustrial, pesquero y minero.

Ahora queda conocer las propuestas de los candidatos para los próximos cinco años. Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento informó hace unas semanas atrás que se tiene previsto poner en marcha doce plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en diferentes regiones del país, con una inversión de más de S/ 2 '670' 700.000. Que las propuestas de solución viables encuentren respaldo en nuestras próximas autoridades.

En podcast

Las listas congresales: Para Lima Metropolitana, el distrito electoral que reúne mayor cantidad de electores, los partidos políticos han convocado a figuras reconocidas para sus listas al Congreso. En este informe, recogemos el análisis de especialistas sobre las cabezas de lista.

Te sugerimos leer