La constitucionalista Beatriz Ramírez explicó en RPP cuáles serían los mecanismos para convocar una Asamblea Constituyente y elaborar así una nueva Constitución Política del Perú, como lo propuso el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde, la magíster en Derecho Constitucional aclaró que mientras se elabora una nueva carta magna, el Congreso de la República seguirá funcionando y la Constitución Política de 1993 continuará vigente.

"Es decir, en el eventual caso que tengamos una nueva Constitución tendríamos que tener mínimo dos referéndum. Un referéndum para poder empezar y un referéndum para poder aprobar la carta magna", aseguró.

Primer escenario

Beatriz Ramírez precisó que entre los constitucionalistas hay un debate: si para hacer un proceso de reforma total de la Constitución se debe proceder con el procedimiento de la Constitución Política de 1993 o si una persona en el gobierno puede convocar referéndum y el pueblo votar por un poder constituyente "sin que el Congreso apruebe nada".

La especialista sostuvo que la Constitución actual no prevé una Asamblea Constituyente, pero dice que para cualquier reforma de la carta magna puede presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que puede ser parcial o total.

"Tú le presentas la iniciativa al Congreso que está vigente, en este camino de reforma de Constitución, prevista en la Constitución actual, ¿quién surge como mediador? el Congreso de la República. Esa es una vía. Algunos colegas afirman que para hacer un cambio en la Constitución sí o sí el Ejecutivo tiene que presentar su proyecto y el Congreso se lo tiene que aprobar", expresó.

Beatríz Ramírez aclaró que para cambiar al menos un artículo de la Constitución es necesario que "ese proyecto de ley sea aprobado en dos legislaturas consecutivas o una legislatura más un referéndum, como ocurrió en el año 2018 con la propuesta de la no reelección de congresistas, entre otros.

Segundo escenario

En el segundo escenario, Beatriz Ramírez argumenta que para elaborar una nueva Constitución no es necesario pasar por el Congreso de la República, sino que basta con una convocatoria a referéndum donde el pueblo decidirá.

"Para poder hacer una nueva Constitución no tienes que pasar por el Congreso, sino por una convocatoria donde el pueblo decide 'sí quiero' o 'no quiero'. (...) preguntas si quieres una nueva Constitución o no, si deseas que lo haga una Asamblea Constituyente o el Congreso que está en funciones para ahorrar costos", explicó.

Beatriz Ramírez señaló también que la ciudadanía deberá elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente, como ocurrió en Chile, y luego acudir a un nuevo referéndum para votar si aprueba la nueva Constitución Política.

