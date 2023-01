Cuatro claves para entender el fenómeno de los llamados 'fichajes electorales' [ANÁLISIS]

La campaña electoral enciende motores. | Fuente: Andina

De cara a las elecciones generales del 2021, el escenario político ha vivido durante las últimas dos semanas hasta este miércoles 30 un periodo que ha sido comparado con el mercado de pases o fichajes en el futbol. Personalidades públicas como el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, el economista Hernando de Soto, el empresario minero Roque Benavides o el alcalde de La Victoria, George Forsyth, se afiliaron como militantes a una organización política. Este era un requisito indispensable para poder competir en las elecciones internas, con miras a definir candidaturas para las elecciones.

En este informe recogemos el análisis de especialistas en ciencia política para comprender a qué se debió este fenómeno electoral. A continuación, algunas claves al respecto y sobre lo que se viene en la campaña electoral.

A) Reforma política a medias y precarización del sistema partidario

El ex comisionado de la Reforma Política, el politólogo Martín Tanaka, sostiene que, por efectos de la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19, la adecuación de las organizaciones políticas a los objetivos de la reforma política se ha visto interrumpida. “No se ha podido inscribir partidos nuevos, entonces todos aquellos que no están militando solamente les quedaba inscribirse en uno de los existentes. […] Hemos visto en estos días a muchos inscritos, porque efectivamente van a participar de elecciones internas. Hemos tenido una implementación de la reforma política muy a medias, por eso se dan estas cosas que no deberían darse, de esta lógica improvisada del ‘quiero postular y me meto a cualquier partido’”, indicó.

Para la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, la politóloga Adriana Urrutia, la búsqueda de personalidades en los partidos es un reflejo del colapso y la precarización del sistema partidario del Perú. “En algunas organizaciones, es necesario renovar cuadros que puedan postular a las próximas elecciones. Esa búsqueda de cuadros busca atraer a gente que sea competitiva electoralmente y más aún si son personas que han tenido trayectoria pública. Eso pasa por la inexistencia de vida partidaria y también por las reglas de juego que generan incentivos perversos en nuestro país en el que importa más el nombre propio antes que la propuesta del proyecto colectivo”, explicó.

"Hemos tenido una implementación de la reforma política muy a medias, por eso se dan estas cosas que no deberían darse, de esta lógica improvisada del ‘quiero postular y me meto a cualquier partido’".-Martín Tanaka.

B) En búsqueda de cascarones

Las personalidades públicas recientemente afiliadas han optado por organizaciones políticas denominadas "de cascarón" o "vientres de alquiler". Según Tanaka, existe una lógica oportunista detrás, debido a que es más fácil ser candidato de este tipo de agrupación política. “El partido cascarón no te pide nada a cambio, el partido cascarón está esperando que venga cualquier persona ‘a salvarlo’, porque ese partido no existe y si ese partido presentara a sus propios candidatos sacaría pocos votos, no pasaría la valla y perdería la inscripción. Los cascarón están desesperados para que cualquier candidato venga a salvarlo y mantener el registro”, manifestó.

“Se buscan los cascarones porque consideran que tienen mayores probabilidades de, al ser jalados por un candidato mediático, salir elegidos. Los partidos más estructurados tienen cupulas, directivas, comités organizados y es difícil ahí tentar una candidatura. Entonces, no es muy raro que partidos con débiles organizaciones presten su inscripción para que personas puedan inscribirse”, complementa Gonzalo Banda, magister en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Catóica del Perú (PUCP) y docente de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.

En la política subregional esta dinámica también ocurre, con personalidades que tentaron alguna alcaldía distrital o provincial teniendo ahora en la mira las elecciones congresales del 2021, por lo que están en la búsqueda activa de partidos con inscripción nacional. “La pandemia ha hecho que no haya primarias abiertas, simultaneas y obligatorias, por lo que efectivamente tenemos un panorama complejo. En la política subregional tiene mucha importancia porque candidatos que podían haber postulado por un partido, van a buscar candidatura en otro. Además, los movimientos regionales no tienen posibilidad de postular en las elecciones nacionales. Si yo quiero ser elegido congresista tengo que postular por un partido que tenga una inscripción nacional. Así es nuestra política informal y precaria, como nuestra misma sociedad”, indicó Gonzalo Banda.

"Si yo quiero ser elegido congresista tengo que postular por un partido que tenga una inscripción nacional. Así es nuestra política informal y precaria, como nuestra misma sociedad".-Gonzalo Banda.

C) En sus marcas, listos, fuera

Ya concluida la etapa de afiliación a un partido político y de cara a las elecciones internas que se realizarán entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, los analistas consultados para este informe concuerdan que la campaña electoral se adelanta unos meses, a diferencia de lo que ocurría en procesos generales anteriores.

Se debe principalmente, apunta Tanaka, a que será la primera vez en que las internas sean organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Antes un grupo de delegados se reunía y armaba la lista como quería. Ahora como hemos visto, los precandidatos se inscriben en un partido y luego de inscribirse como candidatos, harán alguna especie de campañita para conseguir votos de militantes de ese partido. Será un previo al partido de fondo que serán las próximas elecciones. Eso ayudará que conozcamos más a los candidatos”, sostuvo.

Urrutia explicó que las campañas electorales peruanas son muy territoriales y presenciales y que en tiempos de prepandemia se activaban con otra temporalidad. Por el contrario, en este contexto de COVID-19, se generarán nuevas dinámicas donde lo virtual y lo digital estarán muy presentes. “Esta distancia social electoral, digamos, hace que se adelante un poco el tiempo de campaña y ya los partidos estén entrando en la cancha. Hemos visto pintas en lugares estratégicos de Lima. Ahí vemos que se mantiene ciertas tradiciones, pero habrá que ver cómo los partidos diseñan estrategias que les permita garantizar la seguridad de quienes hacen campaña y de los electores. También creo que la campaña se adelanta un poco para ir midiendo el pulso y anticipando la carrera de cara a no perder la posibilidad de convencer a los electores dadas las condiciones actuales en las que se van a realizar las elecciones”, sostuvo.

"La campaña se adelanta un poco para ir midiendo el pulso y anticipando la carrera de cara a no perder la posibilidad de convencer a los electores dadas las condiciones actuales".-Adriana Urrutia.

D) ¿Elecciones diferentes?

Entre los aspectos diferentes que marcan estas elecciones generales, además de la implementación a medias de la reforma política, está la ausencia de políticos relacionados a las investigaciones del caso Lava Jato, señala Tanaka. “Toledo, García, Humala. Ese elenco de expresidentes o figuras con más recorrido político, no estará”, manifestó. En esa línea, también concuerda Gonzalo Banda quien señala que hay mucho espacio para las sorpresas electorales. “Hay una multiplicidad de actores y de liderazgos políticos hasta cierto sentido imprevistos, pero creo que lo que va a diferenciar mucho esta elección es que será una, con rostros y partidos nuevos. No se repetirá la constante de elecciones anteriores que el quedaba segundo, llegaba primero. Va a ser una campaña donde habrá mucho espacio para las sorpresas”, dijo.

La próxima fecha importante dentro del cronograma electoral es el 12 de octubre, día límite para que gobernadores o alcaldes renuncien a sus cargos si quieren participar como candidatos presidenciales o al Congreso de la República. Además, ese día es la fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas electorales.

Al respecto, Adriana Urrutia señala que cada organización decidirá cuál será su mejor estrategia para competir, aunque consideró que para el elector sería más beneficioso escuchar propuestas de coaliciones de partidos, en lugar de la dispersión de ofertas de las 24 organizaciones políticas. “Por ejemplo, si hay diez partidos, y cinco que tienen una idea en común deciden juntarse y otros cuatro también deciden juntarse. En lugar de votar por diez, se vota por tres. Entonces, hay más posibilidades de tener un debate de fondo, de escuchar propuestas y planteamientos. Hay más espacio para las ideas porque no está tan fragmentado el panorama. Es importante pensar en coaliciones sobre todo para que el elector tenga posibilidades de escuchar”, evaluó.

Las 24 organizaciones políticas están obligadas a participar en los comicios generales del 2021. En caso de no hacerlo o no pasar la valla electoral, perderán su inscripción, según ordena la ley Nº 30995. Martín Tanaka cree que las alianzas serán pocas, debido a que esa misma norma también prevé que en caso de alianzas, la valla electoral sube a 6% de los votos válidos. “Si vas en alianza, ese porcentaje sube 1% más. Si son tres partidos, la valla sería 7%. Eso hace que cada partido tenga que pensar mucho antes de aliarse, porque la valla es más alta. Eso desincentiva la conformación de alianzas”, consideró.

