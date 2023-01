César Acuña: “No es momento de crear más universidades, es momento de potenciar”

César Acuña estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El empresario César Acuña, candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), consideró que este no es momento de crear más universidades, sino de potenciar las ya existentes y que han sido acreditadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Nosotros como bancada (de APP) vamos a pedir que el Ejecutivo potencie a estas 50 universidades públicas. Hoy más que nunca los estudiantes de las universidades públicas tienen el derecho de estudiar en buenas universidades”, comentó en Ampliación de Noticias.

“No es el momento de crear más universidades, es el momento de potenciar universidades, potenciar las 50 universidades (públicas), porque hoy más que nunca el Estado tiene la obligación de darle buenas universidades a los jóvenes”, añadió.

César Acuña reiteró su pedido al mandatario Francisco Sagasti para que convoque a los 18 candidatos presidenciales para conocer su estrategia sanitaria y económica, a fin de que el postulante que gane las elecciones pueda continuar con estas políticas.

“Uno de los 18 (candidatos) va a ser presidente. Por lo tanto, creo que el presidente que juramente debe estar informado para que haya una continuidad de gestión en lo que es correcto”, manifestó.

“Hoy más que nunca no podemos perder un minuto en lo que se refiere a seguir atendiendo lo que es la pandemia, preocuparnos en lo que podría pasar en la tercera ola, porque no debe haber más muertos en este país”, sentenció.

Sobre Sagasti

El candidato César Acuña dijo lamentar las declaraciones del presidente Francisco Sagasti, quien ayer señaló que el Congreso “es como un carro sin frenos, que poco a poco ha ido perdiendo el rumbo”.

“Yo lamento las expresiones del presidente Sagasti. Ya no debe haber enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Él como presidente debe ser el que llame a las bancadas”, refirió.

Al ser consultado por el reciente paro de transportistas, que culminó anoche tras un acuerdo entre el Gobierno y los gremios del sector; César Acuña cuestionó la ausencia de Francisco Sagasti en las negociaciones.

“Yo mismo me hubiera sentado con los gremios, porque los peruanos están esperando que su presidente escuche a la gente, los peruanos están esperando que su presidente se siente y analice la situación de los gremios. Yo mismo me hubiera sentado, como lo voy a hacer cuando sea presidente”, comentó.

Finalmente, reiteró que no ha sido vacunado contra la COVID-19, en respuesta a “comentarios y rumores” que circulan en redes sociales sobre postulantes que fueron inmunizados secretamente.

“Yo soy candidato, y por transparencia, por honestidad, he firmado una declaración jurada en donde yo digo que no me he vacunado. Los peruanos estamos cansados de que nos sigan mintiendo, estamos cansados que realmente el país no sepa la verdad”, remarcó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio César Acuña: “No es momento de crear más universidades, es momento de potenciar”

Te sugerimos leer