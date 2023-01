César Acuña, candidato presidencial de Alianza Para el Progreso. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Alianza para el progreso, César Acuña, recalcó que los recursos económicos de sus universidades no son utilizados para fines políticos, porque sería un error.

"Hoy, de acuerdo a la Ley Universitaria, no se puede disponer un solo centavo de la universidad si no es para fines educativos. La universidad no tiene nada que ver con la candidatura de César Acuña. Primero son mis jóvenes, mis trabajadores. Me ha costado 40 años lograr lo que he logrado y no puedo cometer errores en esta etapa de mi vida", sostuvo para Perú 21.

Asimismo, se mostró a favor de eliminar la exoneración tributaria a las universidades y manifestó que la Universidad César Vallejo no tiene estos beneficios.

"Estoy de acuerdo, tienen que ser como la Vallejo. De acuerdo a la Ley Universitaria, las universidades privadas no tienen beneficios tributarios, no hay reinversión. Como Vallejo pagamos entre 7 y 8 millones de soles mensuales a la Sunat. Todos tienen que pagar impuestos, en este país no puede haber vacas sagradas. Pensar en el país significa pagar impuestos", expresó.

Pese a que César Acuña no lidera en las encuestas de intención de voto, a solo dos semanas de las elecciones generales, él continúa confiado de que llegará a la segunda vuelta.

"La última encuesta será el 11 de abril a las 7 de la noche cuando se escuche que César Acuña pasa a la segunda vuelta. Esta es una elección inédita", comentó.

"Son 17 días para que los peruanos se den cuenta de quién es el candidato de extrema izquierda y quién es el candidato de extrema derecha. Yo creo que el 50% del electorado va a decidir por un candidato del centro y el auténtico representante del centro es César Acuña", apuntó.

